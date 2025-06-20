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空轉平台再出包 澎湖孕婦後送延誤1小時

2025/06/20 16:48

後送醫療分秒必爭，不容許各個環節出錯。（凌天航空提供）

後送醫療分秒必爭，不容許各個環節出錯。（凌天航空提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕衛福部斥資1800萬建置的「空轉平台」，卻傳出設計問題百出！今（20）日三總澎湖分院1名孕婦因急性膽囊炎，需緊急申請醫療後送至台灣本島就醫，

因申請醫師由支援人力值班，而醫療後送申請需要有醫師憑證登入，但支援醫師未登入在系統帳號中，因此改撥「空轉平台」24小時維修服務專線，又無人接聽，導致案件從8時4分開始申請，直到9時才完成，延誤1個小時。

衛福部要求空轉平台廠商應提供24小時系統緊急維護專線，但今（20）日三總澎湖分院在撥打系統廠商提供的0800服務專線及公司電話皆無人接聽，而是在使用通訊軟體聯繫後，工程師才提供專線以外的手機門號供聯繫使用，令人質疑24小時系統緊急維護專線形同虛設，更令人不解的是系統上線已近7年時間問題仍層出不窮，衛福部難辭其咎。

針對空轉平台故障問題，宋昀芝議員表示「醫療後送是分秒必爭，申請後送時家屬焦急萬分，然而衛福部空轉平台卻頻傳故障等問題，這樣的機制有必要進行檢討改善，不然只會一再延誤民眾就醫時效。」魏睿宏議員也表示，「平台經常故障，客服專線還沒人接聽，希望主管機關要進行滾動式管理隨時修正平台的故障問題，才不會影響民眾黃金救援時間。」

空轉平台問題層出不窮，6月改版後造成執行單位無法進行任務追蹤管理資料輸入，更爆出空轉平台系統廠商透過「非執行單位」索取執行資料，欲「自行KEY資料」，給外界「欲蓋彌彰」不好印象。

衛福部空轉平台故障頻傳，延誤就醫責任歸屬引發外界矚目。（凌天航空提供）

衛福部空轉平台故障頻傳，延誤就醫責任歸屬引發外界矚目。（凌天航空提供）

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