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不再1夜3次！注入103度水蒸氣 攝護腺消融術助6旬男改善頻尿

2025/06/20 14:24

長安醫院泌尿科醫師黃煒軒表示，水蒸氣消融術改善患者夜間頻尿困擾。（記者黃旭磊攝）

長安醫院泌尿科醫師黃煒軒表示，水蒸氣消融術改善患者夜間頻尿困擾。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕太平區65歲黃先生多年受攝護腺肥大困擾，儘管持續服藥治療，仍夜尿頻繁，有時需起床3次排尿影響睡眠與生活品質，黃男趕往長安醫院接受新式「攝護腺水蒸氣消融術」（Rezum），術後排尿功能改善、常一覺睡到天亮重拾活力。

長安醫院泌尿科醫師黃煒軒強調，患者經過麻醉後，以細針順著尿道將高達 103°C 水蒸氣注入攝護腺內，藉由熱能精準破壞肥大組織，組織壞死後會在1至3個月內自然被人體吸收，進而改善排尿症狀。

黃男年初前夜間頻尿，達到每夜3次臨床夜尿症標準，長安醫院團隊檢查膀胱功能、抗利尿激素分泌等病況，半年前進行Rezum手術，術後6個月追蹤檢查，顯示排尿量從60毫升大幅提升至141毫升，尿流速度明顯改善。

黃煒軒醫師強調，相較於傳統經尿道攝護腺切除術，水蒸氣消融術手術時間短，每次蒸氣釋放僅需9秒，有效減少麻醉風險，特別適合年長或有慢性病患者，也「保留性功能，大幅減少逆行性射精比例」，患者術後仍維持性生活品質。

黃先生說，術後排尿相當順暢，夜尿次數明顯減少，整個人變得更有精神，生活品質獲得顯著改善。

臨床治療數據發現，Rezum手術適合攝護腺體積小於80公克，且患者希望維持射精功能治療選項，平均手術時間約8分鐘，相較於傳統經尿道攝護腺切除術 （b-TURP）約62分鐘明顯較為省時。

長安醫院團隊指出，水蒸氣消融術提供避免傳統手術風險患者新選擇。不過，治療方式仍需依據患者具體病況、攝護腺大小及個人需求進行評估，呼籲若有排尿異常應及早就醫，以擺脫泌尿困擾。

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