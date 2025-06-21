健康網》苦盡甘來好滋味！北農激推「綠寶石」炒燉炸百搭

北農表示，苦瓜全年皆產且品種多，除白色大苦瓜、山苦瓜等，尤其值得一提的是，小吃店常見的青苦瓜，無論炒、燉、炸都合適，堪稱是萬用綠寶石。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕說起夏季蔬菜，苦瓜可說是榜上有名，少不了它。台北農產運銷公司分享，苦瓜全年皆產，品種多樣，常見的有白色大苦瓜、中小果形的白苦瓜等，尤其值得一提的是青苦瓜，無論炒、燉、炸都合適，堪稱是廚房料理的萬用綠寶石。苦瓜只要選得好、煮得對，夏日吃「苦」也能清爽又回甘。

3-10月盛產期享用正當時

北農於臉書專頁「臺北農產」發文表示，苦瓜全年皆有生產，每年3-10月為盛產期，這段期間苦瓜果實品質最好、選擇也最多。根據氣候不同，台灣的苦瓜產地也會輪番上場，以春夏來說，主要以中部生產為主，包括：台中、彰化、嘉義均為產地；至於秋冬時節則是以南部為主，產地包括：高雄、屏東。

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此外，北農表示，苦瓜播種後約60天就能採收，且能連續採收45-60天。許多農友會採用網室栽培技術，品質也更穩定、更細緻。通常採收苦瓜的最佳時機是「六分熟」，此時果實成熟度最剛好；天氣轉涼時，則可以等到「七至八分熟」再採收，也能避免果實在運送途中變黃、影響品質。

特級苦瓜簡易挑選4撇步

苦瓜有助降火又開胃，也是不少人餐桌上的夏日消暑食材首選之一。至於挑選苦瓜時，有些什麼小撇步？北農說明，以特級品苦瓜來說，具有以下幾個特徵，包括：米粒大、表皮光滑、無傷痕、熟度適中；消費者選購時，建議不妨多留意這些細節。

甘苦、脆口南北喜好大不同

北農說，苦瓜從南北家庭到餐廳廚房，各有愛好者。舉例來說，南部人最愛白色大果苦瓜，特色是甘中帶苦、溫潤順口，最適合熱炒或煮湯；北部人則偏好中小果形的白苦瓜，吃起來清爽脆口，經常用來涼拌或清蒸；至於小吃店裡最常見的粉青、青苦瓜，無論炒、燉、炸都百搭，更是廚房裡的萬用綠寶石。

另，北農推薦可試試山苦瓜、青蘋果苦瓜，這2種苦瓜不僅風味獨特、造型十分吸睛，也是不容錯過的市場新寵兒。

北農說，苦瓜從南北家庭到餐廳廚房，各有愛好者。例如：南部人最愛白色大果苦瓜，特色是甘中帶苦、溫潤順口，最適合熱炒或煮湯。（資料照）

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