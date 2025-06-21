自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》苦盡甘來好滋味！北農激推「綠寶石」炒燉炸百搭

2025/06/21 09:27

北農表示，苦瓜全年皆產且品種多，除白色大苦瓜、山苦瓜等，尤其值得一提的是，小吃店常見的青苦瓜，無論炒、燉、炸都合適，堪稱是萬用綠寶石。（資料照）

北農表示，苦瓜全年皆產且品種多，除白色大苦瓜、山苦瓜等，尤其值得一提的是，小吃店常見的青苦瓜，無論炒、燉、炸都合適，堪稱是萬用綠寶石。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕說起夏季蔬菜，苦瓜可說是榜上有名，少不了它。台北農產運銷公司分享，苦瓜全年皆產，品種多樣，常見的有白色大苦瓜、中小果形的白苦瓜等，尤其值得一提的是青苦瓜，無論炒、燉、炸都合適，堪稱是廚房料理的萬用綠寶石。苦瓜只要選得好、煮得對，夏日吃「苦」也能清爽又回甘。

3-10月盛產期享用正當時

北農於臉書專頁「臺北農產」發文表示，苦瓜全年皆有生產，每年3-10月為盛產期，這段期間苦瓜果實品質最好、選擇也最多。根據氣候不同，台灣的苦瓜產地也會輪番上場，以春夏來說，主要以中部生產為主，包括：台中、彰化、嘉義均為產地；至於秋冬時節則是以南部為主，產地包括：高雄、屏東。

此外，北農表示，苦瓜播種後約60天就能採收，且能連續採收45-60天。許多農友會採用網室栽培技術，品質也更穩定、更細緻。通常採收苦瓜的最佳時機是「六分熟」，此時果實成熟度最剛好；天氣轉涼時，則可以等到「七至八分熟」再採收，也能避免果實在運送途中變黃、影響品質。

特級苦瓜簡易挑選4撇步

苦瓜有助降火又開胃，也是不少人餐桌上的夏日消暑食材首選之一。至於挑選苦瓜時，有些什麼小撇步？北農說明，以特級品苦瓜來說，具有以下幾個特徵，包括：米粒大、表皮光滑、無傷痕、熟度適中；消費者選購時，建議不妨多留意這些細節。

甘苦、脆口南北喜好大不同

北農說，苦瓜從南北家庭到餐廳廚房，各有愛好者。舉例來說，南部人最愛白色大果苦瓜，特色是甘中帶苦、溫潤順口，最適合熱炒或煮湯；北部人則偏好中小果形的白苦瓜，吃起來清爽脆口，經常用來涼拌或清蒸；至於小吃店裡最常見的粉青、青苦瓜，無論炒、燉、炸都百搭，更是廚房裡的萬用綠寶石。

另，北農推薦可試試山苦瓜、青蘋果苦瓜，這2種苦瓜不僅風味獨特、造型十分吸睛，也是不容錯過的市場新寵兒。

北農說，苦瓜從南北家庭到餐廳廚房，各有愛好者。例如：南部人最愛白色大果苦瓜，特色是甘中帶苦、溫潤順口，最適合熱炒或煮湯。（資料照）

北農說，苦瓜從南北家庭到餐廳廚房，各有愛好者。例如：南部人最愛白色大果苦瓜，特色是甘中帶苦、溫潤順口，最適合熱炒或煮湯。（資料照）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中