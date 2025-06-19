健康網》防災包放保險套不只性健康 6大功能一次看

保險套不只能防護性健康，還可以當儲水容器、防水袋、止血或包紮、緊急導尿／裝便袋、繩紮工具或繩索，是1個多功能的防災工具。（法新社檔案照）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕自美國在臺協會高雄分處（AIT Kaohsiung）發文分享避難包後，民眾紛紛開始準備自己的防災避難包，其中「保險套」成了眾人焦點，懿安泌尿科診所院長呂謹亨說明，其實保險套的功能不只性健康防護，還可以當儲水容器、防水袋、止血或包紮、緊急導尿／裝便袋、繩紮工具或繩索，是1個多功能的防災工具。

呂謹亨在臉書專頁「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」發文分享，美國疾病管制與預防中心（CDC）在多份災難應變指南中，保險套被建議納入急難避難包，不僅是為了性健康，也因其多功能用途，例如儲水、防水保護物品等；聯合國人口基金會（UNFPA）提到，當災難發生後，性暴力風險升高，保險套有助於防止性傳染病與非預期懷孕，因此UNFPA經常在災後人道救援物資中配發保險套。

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呂謹亨表示，日本NHK防災特集中，提過在許多政府與學校建議的「防災用品」清單中，也明確列出保險套，不僅用於個人衛生，還能：當作容器盛水（最多可裝一升以上）、當作防水袋包手機或火柴、當作止血帶或彈性繃帶使用；《BBC Future》報導指出，保險套材質堅韌防水，是災難求生的萬用工具之一，例如作為彈力繩、收納袋，甚至緊急時可作為導尿裝置或壓力袋；《國家地理雜誌》更是將保險套列為「荒野生存5大神器」之一，稱其為體積小但功能驚人的工具。

呂謹亨說，在多家權威機構及國際媒體的建議與報導中，在防災包中備有保險套是合理且多用途的做法。不僅限於性健康，也可以做為多功能的求生工具，特別在資源匱乏的情境下發揮意想不到的用途。另外，想要預防性傳染病，除了正確全程使用保險套，還要儘快施打HPV疫苗、正確使用愛滋事前及事後藥預防，以及DOXY PEP預防性抗生素使用。

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