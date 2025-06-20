健康網》改善失眠致胖？ 醫：練習跟自己換句話說

醫師表示，在失眠的認知行為治療中，「認知重建」是一個核心步驟，嘗試跟自己換句話說；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有些人的肥胖源於失眠，大家失眠的原因不盡相同，有人因為壓力、有人喝太多咖啡，也有人是「自己嚇自己」；好日子診所醫師黃煜晏常提醒患者「失眠不是意志力不夠，而是和『睡眠』的關係出了問題」，因此失眠的認知行為治療中，「認知重建」是一個核心步驟，嘗試跟自己換句話說。

黃煜晏在臉書專頁「好日子診所」發文分享，當你每晚躺在床上輾轉難眠，腦中不斷浮現「完了，我明天一定沒辦法工作」、「我是不是身體出了問題」這些想法，往往比失眠本身更讓人疲憊。因此，不是要你催眠自己入睡，而是幫助你辨認出那些會讓你焦慮的念頭，進而用更理性、彈性的態度取而代之。

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告別失眠換句話說

原本：我今天沒睡飽，明天一定會崩潰。

換句話說：過去也曾睡不好但還是撐過去了，身體比我想像的更有彈性。

原本：我一定要睡滿8小時才算健康。

換句話說：每個人對睡眠的需求不同，我的身體會調整。

原本：如果我現在不馬上睡著，明天就完了。

換句話說：越強求反而越難睡，現在專注在放鬆，比起強迫入睡更有幫助。

原本：我睡不好代表我身體出毛病了。

換句話說：失眠很常見，而且可以透過方法改善，不代表我生病了。

黃煜晏表示，這些看似微小的觀念轉變，正是認知重建的力量所在。可以每天花5分鐘，簡單記錄當晚的睡前想法跟情緒反應，問問自己「這個想法有證據嗎？有沒有更客觀的說法？」然後寫下新的替代性想法，會發現不是睡眠在困擾你，而是你對睡眠的焦慮在困住你自己。

黃煜晏說，練習換個想法放過自己，大腦會慢慢鬆綁，重新認識睡眠，就會在不知不覺中改善失眠。

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