健康網》發泡錠不能直接吞！ 食藥署揭「3原因」當心脹氣

食藥署提醒，直接吞發泡錠可能會刺激口腔與食道黏膜，甚至導致脹氣；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人在快感冒的時候，會放1顆發泡錠在水中，聽著它「噗滋噗滋」的聲音十分療癒。不過，食藥署也在臉書專頁「藥博士 正藥說」發文提醒，發泡錠不是糖果，無法直接吞服；若直接吞，不僅口感差，還會刺激口腔與食道黏膜，甚至導致脹氣。

發泡錠冒泡泡秘密大公開

食藥署表示，市面上有許多藥品經常做成發泡錠的樣子，像是維生素C、化痰藥等，它會冒泡，是「酸鹼中和反應」造成的，酸的成分如檸檬酸、鹼的成分如碳酸氫鈉，2者在水中相遇，就會發生酸鹼中和，並產生二氧化碳，於是，我們就會看見氣泡一顆顆冒出來。若直接吃，小心造成以下問題：

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●刺激口腔與食道黏膜：粉末未溶解的酸鹼反應產生熱，會刺激喉嚨。

●味道不好入口：沒溶解直接吃通常會很鹹或很酸，口感很差。

●產氣過多會脹氣：在胃裡遇水發泡，可能造成腸胃道不適，甚至受傷。

食藥署指出，發泡錠一定要用冷水或常溫水溶解，因為熱水可能會破壞藥品結構；示意圖。（圖取自freepik）

發泡錠3優點

●幫助不易吞嚥者：尤其適合小孩、長輩或吞藥困難者。

●吸收快：泡水溶解後喝下去，比起傳統錠劑吸收更快。

●乘載劑量大：發泡錠能做的更大，攜帶更多有效成分。

另外，食藥署提醒，使用發泡錠還有幾個重點，像是一定要用冷水或常溫水溶解，因為熱水可能破壞藥品結構；需待充足水量將其完全溶解後再喝，以免刺激口腔與食道黏膜；發泡錠怕濕，受潮會影響品質，拆封後要盡快使用完畢。

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