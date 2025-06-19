自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

健康網》發泡錠不能直接吞！ 食藥署揭「3原因」當心脹氣

2025/06/19 19:37

食藥署提醒，直接吞發泡錠可能會刺激口腔與食道黏膜，甚至導致脹氣；圖為情境照。（圖取自freepik）

食藥署提醒，直接吞發泡錠可能會刺激口腔與食道黏膜，甚至導致脹氣；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人在快感冒的時候，會放1顆發泡錠在水中，聽著它「噗滋噗滋」的聲音十分療癒。不過，食藥署也在臉書專頁「藥博士 正藥說」發文提醒，發泡錠不是糖果，無法直接吞服；若直接吞，不僅口感差，還會刺激口腔與食道黏膜，甚至導致脹氣。

發泡錠冒泡泡秘密大公開

食藥署表示，市面上有許多藥品經常做成發泡錠的樣子，像是維生素C、化痰藥等，它會冒泡，是「酸鹼中和反應」造成的，酸的成分如檸檬酸、鹼的成分如碳酸氫鈉，2者在水中相遇，就會發生酸鹼中和，並產生二氧化碳，於是，我們就會看見氣泡一顆顆冒出來。若直接吃，小心造成以下問題：

●刺激口腔與食道黏膜：粉末未溶解的酸鹼反應產生熱，會刺激喉嚨。

●味道不好入口：沒溶解直接吃通常會很鹹或很酸，口感很差。

●產氣過多會脹氣：在胃裡遇水發泡，可能造成腸胃道不適，甚至受傷。

食藥署指出，發泡錠一定要用冷水或常溫水溶解，因為熱水可能會破壞藥品結構；示意圖。（圖取自freepik）

食藥署指出，發泡錠一定要用冷水或常溫水溶解，因為熱水可能會破壞藥品結構；示意圖。（圖取自freepik）

發泡錠3優點

●幫助不易吞嚥者：尤其適合小孩、長輩或吞藥困難者。

●吸收快：泡水溶解後喝下去，比起傳統錠劑吸收更快。

●乘載劑量大：發泡錠能做的更大，攜帶更多有效成分。

另外，食藥署提醒，使用發泡錠還有幾個重點，像是一定要用冷水或常溫水溶解，因為熱水可能破壞藥品結構；需待充足水量將其完全溶解後再喝，以免刺激口腔與食道黏膜；發泡錠怕濕，受潮會影響品質，拆封後要盡快使用完畢

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中