自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》夏季美食「筍」健康？ 醫：「這樣吃」恐釀痛風

2025/06/23 08:29

醫師指出，竹筍是中低普林食物，痛風患者只要控制好份量還是可以吃，別已經喝了好幾碗筍湯，還又多吃1盤炒筍干；示意圖。（資料照）

醫師指出，竹筍是中低普林食物，痛風患者只要控制好份量還是可以吃，別已經喝了好幾碗筍湯，還又多吃1盤炒筍干；示意圖。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕料理方式多元、清爽美味的竹筍，是許多人的心頭好，但坊間流傳吃竹筍會導致痛風發作一事，是真的嗎？台南新樓醫院腎臟科醫師王婷翊說明，竹筍是中低普林食物，只要不要吃太多，是不會引發痛風的，例如已經喝了好幾碗的竹筍湯，光是喝1碗普林攝取含量可能已經達「中高程度」，若再吃上1盤炒筍干，真的就吃太多了。

現在正值竹筍盛產期，王婷翊在臉書專頁「腰子安娜／王婷翊醫師」發文表示，香噴噴的竹筍湯、滷筍干、炒筍絲都是超誘人的美味，每1道都讓人垂涎三尺。但她進一步指出，因痛風前來求醫的病患自述，就是竹筍吃太多才害其發作。

王婷翊解釋，竹筍屬於「中低普林」食物，每100公克含有約63毫克的普林，聽起來還好，但問題出在「份量」。舉例來說，1碗竹筍湯裡的筍塊，可能重達200-400公克，換算下來約含有126-252毫克的普林，已經進入「中高普林總量」的危險區。

醫師表示，1碗竹筍湯裡的筍塊約含有126-252毫克的普林，可能已達「中高普林總量」的危險區；示意圖（圖取自photoAC）

醫師表示，1碗竹筍湯裡的筍塊約含有126-252毫克的普林，可能已達「中高普林總量」的危險區；示意圖（圖取自photoAC）

王婷翊強調，痛風發作，有時候不是單一食材所害，而是「總量」累積而來。她說，痛風族群並不是完全不能吃竹筍，但要控制攝取量，像是因為太順口而連續吃「3碗竹筍湯＋1盤炒筍干」就太多。

農糧署也提醒，竹筍性屬寒涼，又含較多的粗纖維、草酸及鉀離子，有以下6症狀者，應少量食用：

●腸胃道疾病患者：如胃潰瘍、十二指腸潰瘍、慢性腸炎等。

●腎功能不全者：如腎炎。

●結石患者：如腎結石、膽結石、尿道結石等。

●發育期兒童：草酸會影響人體對鈣和鋅的吸收作用。

●自體免疫疾病、皮膚炎及過敏體質者。

●脾胃虛弱者。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中