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健康網》夏季美食「筍」健康？ 醫：「這樣吃」恐釀痛風
紀麗君／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕料理方式多元、清爽美味的竹筍，是許多人的心頭好，但坊間流傳吃竹筍會導致痛風發作一事，是真的嗎？台南新樓醫院腎臟科醫師王婷翊說明，竹筍是中低普林食物，只要不要吃太多，是不會引發痛風的，例如已經喝了好幾碗的竹筍湯，光是喝1碗普林攝取含量可能已經達「中高程度」，若再吃上1盤炒筍干，真的就吃太多了。
現在正值竹筍盛產期，王婷翊在臉書專頁「腰子安娜／王婷翊醫師」發文表示，香噴噴的竹筍湯、滷筍干、炒筍絲都是超誘人的美味，每1道都讓人垂涎三尺。但她進一步指出，因痛風前來求醫的病患自述，就是竹筍吃太多才害其發作。
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王婷翊解釋，竹筍屬於「中低普林」食物，每100公克含有約63毫克的普林，聽起來還好，但問題出在「份量」。舉例來說，1碗竹筍湯裡的筍塊，可能重達200-400公克，換算下來約含有126-252毫克的普林，已經進入「中高普林總量」的危險區。
王婷翊強調，痛風發作，有時候不是單一食材所害，而是「總量」累積而來。她說，痛風族群並不是完全不能吃竹筍，但要控制攝取量，像是因為太順口而連續吃「3碗竹筍湯＋1盤炒筍干」就太多。
農糧署也提醒，竹筍性屬寒涼，又含較多的粗纖維、草酸及鉀離子，有以下6症狀者，應少量食用：
●腸胃道疾病患者：如胃潰瘍、十二指腸潰瘍、慢性腸炎等。
●腎功能不全者：如腎炎。
●結石患者：如腎結石、膽結石、尿道結石等。
●發育期兒童：草酸會影響人體對鈣和鋅的吸收作用。
●自體免疫疾病、皮膚炎及過敏體質者。
●脾胃虛弱者。
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