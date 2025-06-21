健康網》GG飄出臭起司味？ 醫教「清潔SOP」別用沐浴乳

醫師提醒，清洗GG時務必將包皮往下推，推至冠狀溝處，並用清水或肥皂清洗、擦乾，以免發炎；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣熱不只皮膚會出現皮垢，GG沒清洗好也會飄出陣陣臭味！顧家醫療總院長顧芳瑜表示，包皮垢長期累積下來，容易飄出似藍紋起司的味道，因此正確清潔十分重要，提醒清洗時務必將包皮往下推，推至冠狀溝處，此處最容易藏污納垢，並用清水或肥皂清洗、擦乾，以免發炎。他也提醒，因沐浴乳清潔力較強，使用沐浴乳清洗，可能會過度刺激，甚至引起發炎問題。

顧芳瑜在臉書專頁「鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師」發影片說明，清洗時，務必將包皮往下撥，若因太緊無法下推，導致無法清洗時，建議割包皮，以利清潔。

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顧芳瑜進一步解釋，將包皮往下撥，待龜頭露出後，會出現冠狀溝交界處，此處最容易藏污納垢，因此一定要拉到冠狀溝為止，並稍微利用清水、中性的肥皂搓洗一下龜頭處，洗淨後，再將龜頭處擦乾，保持清潔，以免因潮濕導致發炎問題。

醫師表示，沐浴乳多添加界面活性劑，清潔力較強，對於敏感肌膚過於刺激，可能會導致GG發炎；示意圖。（圖取自freepik）

為何不建議使用沐浴乳清潔呢？顧芳瑜表示，因沐浴乳多添加界面活性劑，清潔力較強，對於敏感肌膚過於刺激，可能會導致發炎，甚至導致原本的紅腫症狀，反倒更加嚴重。

顧芳瑜提醒，若未好好清洗GG時，容易使其藏污納垢，長期下來包皮垢會發酵，容易使下體散發出藍紋起司的味道，嚴重甚至導致陰莖癌發生，務必好好清潔，乾淨又護健康。

醫師指出，若未好好清洗GG時，容易使其藏污納垢，長期下來容易使下體散發出藍紋起司的味道；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

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