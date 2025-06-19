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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

台灣約24萬人患阿茲海默症 專家揭超高齡社會失智照顧課題

2025/06/19 11:31

恩主公醫院神經內科醫師鄭昶傑表示，《忘了我記得》影集情節雖源自戲劇創作，卻真實反映台灣快速邁向超高齡社會，無數家庭正面臨失智照顧挑戰與情感壓力。（恩主公醫院提供）

恩主公醫院神經內科醫師鄭昶傑表示，《忘了我記得》影集情節雖源自戲劇創作，卻真實反映台灣快速邁向超高齡社會，無數家庭正面臨失智照顧挑戰與情感壓力。（恩主公醫院提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕「沒關係，你什麼都不記得沒關係，你只要記得女兒很愛你就好！」在《忘了我記得》影集中，劇中女兒面對罹患阿茲海默症的父親，令人動容。恩主公醫院神經內科醫師鄭昶傑表示，情節雖源自戲劇創作，卻真實反映台灣快速邁向超高齡社會，無數家庭正面臨失智照顧挑戰與情感壓力。

鄭昶傑表示，根據衛福部與國家衛生研究院統計，台灣約有35萬名失智症患者，其中超過7成得到阿茲海默症，約24萬人面臨記憶與生活退化挑戰。

他指出，阿茲海默症分為一般型和早發型，一般型好發於65歲以上，約佔所有阿茲海默症病例的 90％ 以上，年齡增長會增加罹患風險；早發型發病年齡為65歲以下，約佔所有病例的不到5％，有時與遺傳基因突變相關。

鄭昶傑說明，阿茲海默症早期常見症狀含短期記憶喪失、反覆提問、語言表達困難、判斷力變差、對時間與地點混淆等，正常老化會出現「偶爾想不起來，事後能回憶」，阿茲海默症患者會完全遺忘或否認。若家中長輩出現類似情形，可至當地衛生所做AD-8量表，結果異常患者會轉介至醫院神經科記憶門診診治，亦可直接掛號神經內科由醫師評估或診斷。

鄭昶傑提醒，若醫師診斷家中長輩為阿茲海默症，家屬可向各縣市長期照顧管理中心提出申請，確定長期照護等級後，2級者以上可使用居家照顧、社區關懷據點、失智症共同照護中心團體課程與日間照顧、褓姆到宅、交通接送、喘息服務（含夜間喘息）等服務，讓照顧者分擔壓力，不必獨自承擔沈重負擔。

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