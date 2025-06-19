新竹產學合作6跨領域研究 聚焦基因預測、AI醫療與新冠疫苗研發

新竹台大分院醫學研究部主任吳振吉（前排左起）、副院長張毓廷、院長余忠仁，以及清華大學副校長戴念華、生醫中心主任林玉俊與吳夙欽教授，出席「113年度合作研究計畫成果發表會暨合作媒合會」，共同見證產學醫合作的豐碩成果。（新竹台大分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕為促進產學醫深度融合，新竹台大分院與國立清華大學聯合舉辦「合作研究計畫成果發表會暨合作媒合會」，發表6項具臨床潛力與創新價值的跨領域研究成果，研究主題涵蓋基因變異預測、肺癌機轉解析、AI影像辨識、新型感測材料與廣效型疫苗設計，展現雙方多年合作的豐碩成果與前瞻視野。

新竹台大分院院長余忠仁表示，清大與該院多年來攜手合作，已建立穩固的跨機構研究基礎，此次成果發表會不僅展現雙方在醫學和科學研究上的豐碩成果，也象徵未來持續深化協作，拓展醫療應用與科研影響力的重要里程碑。

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清華大學副校長戴念華表示，清大與新竹台大分院自2011年起展開合作，隨著2022年分院整併，合作規模與研究深度持續提升。這次計畫成果展現創新突破與實際應用潛力，清華大學將繼續深化雙方合作，推動健康科技與醫療創新，共同為學術與社會福祉作出更多貢獻。

這次發表會精選六項具代表性的合作研究，包括：

1. 以分子動力學原理分析建立GJB2基因變異之致病性預測平台，研究者：吳振吉主任、楊立威教授。

2. FOXM1相關轉錄基因於小細胞肺癌之腫瘤發生機轉與臨床病理研究，研究者：黃賢能主任、王翊青副教授。

3. 利用深度學習從胸部影像偵測肺部麴菌感染：一個概念驗證研究，研究者：張立禹醫師、郭柏志教授。

4. 探討Pannexin 1 通道作為發炎性腸道疾病的治療目標，研究者：翁孟慈醫師、邱于芯助理教授。

5. 二維鈣鈦礦與蛋黃核殼結構表面電漿子材料為基礎之生醫電子感測器應用於靈敏檢測心肌鈣蛋白，研究者：許如瑩醫師、劉耕谷副教授。

6. 結合醣遮蔽棘蛋白NTD區域與不同RBD嵌合法以設計廣效型新冠疫苗，研究者：陳文發醫師與吳夙欽教授。

新竹台大分院與清華大學皆表示，未來將持續推動醫療與科技的深度整合，為智慧醫療、精準健康與臨床應用開創更多具影響力的可能。

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