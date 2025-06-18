自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

MET推首本國際醫療指引 助台灣佈局全球市場

2025/06/18 17:58

台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會（MET）今天（18日）發表《國際醫療服務價值鏈操作指引手冊。（記者邱芷柔攝）

台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會（MET）今天（18日）發表《國際醫療服務價值鏈操作指引手冊。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕全球跨境醫療加速發展，台灣正積極佈局國際醫療市場，台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會（MET）今（18）日發表《國際醫療服務價值鏈操作指引手冊》，為國際醫療建立制度化SOP。專家直言，台灣有潛力打造如台積電般的國家醫療品牌，尤其面對中國每年700-800萬人出國就醫，若未來在健康有序、不影響國安、並經政府批准前提下，開放中客來台，台灣有望成為亞洲最具競爭力的醫療目的地。

MET最新發表的手冊以「服務價值鏈」為核心，從病患角度出發，設計涵蓋計畫、行銷、接待、住院、術後照護到保險理賠等7大階段，提供醫療機構一套「可複製、可訓練、可評量」的作業流程。MET董事長陳昱瑞形容，這本手冊如同「葵花寶典」，是建立共通語言、縮短服務落差的關鍵工具，也將成為台灣推動跨院整合與國際合作的基石，將透過線上共享的方式，未來依實務經驗與需求定期更新，讓內容持續進化、與國際接軌。

MET執行長吳明彥指出，國際評比中，醫療水準往往是關鍵指標，台灣成績亮眼，應善用「國家品牌」概念，打造台積電般的醫療品質形象，推上世界舞台。（記者邱芷柔攝）

MET執行長吳明彥指出，國際評比中，醫療水準往往是關鍵指標，台灣成績亮眼，應善用「國家品牌」概念，打造台積電般的醫療品質形象，推上世界舞台。（記者邱芷柔攝）

MET執行長吳明彥指出，目前全台已有86家醫院與診所投入國際醫療推動，主力項目涵蓋癌症治療、骨科手術、醫美、健檢甚至特殊重建等高端醫療服務。他舉例，長庚醫院在手汗症與神經重建領域技術領先，排等治療名單甚至得等上3年，凸顯技術實力與國際需求。

不過，要讓台灣醫療被更多人看見，還需要政策與資源的投入。吳明彥說，台灣醫療不僅技術領先，費用也有優勢，約是歐美1/6、新加坡1/4，CP值高。國際評比中，醫療水準往往是關鍵指標，而台灣成績一向亮眼，卻因經費有限難以放大優勢，他認為應善用「國家品牌」概念，打造台積電般的醫療品質形象，把台灣醫療推上世界舞台。

衛福部國際醫療衛生諮議會委員、MET董事洪子仁引用管理學大師彼得・杜拉克名言「不能衡量的，就無法管理。」直言手冊發表意義重大，是台灣醫療踏上全球舞台的關鍵起點。

洪子仁也提到，中國每年約有700-800萬人赴海外就醫，熱門目的地包括韓國、日本與泰國，主要集中於醫美、健檢等項目，相較之下，台灣在不孕症治療、骨科手術、癌症質子治療與健檢領域同樣具備堅強實力，且擁有語言無障礙的優勢，未來若在健康有序、不影響國安且經政府批准的前提下，開放中客來台就醫，台灣有望成為高度具競爭力的醫療目的地。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中