MET推首本國際醫療指引 助台灣佈局全球市場

台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會（MET）今天（18日）發表《國際醫療服務價值鏈操作指引手冊。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕全球跨境醫療加速發展，台灣正積極佈局國際醫療市場，台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會（MET）今（18）日發表《國際醫療服務價值鏈操作指引手冊》，為國際醫療建立制度化SOP。專家直言，台灣有潛力打造如台積電般的國家醫療品牌，尤其面對中國每年700-800萬人出國就醫，若未來在健康有序、不影響國安、並經政府批准前提下，開放中客來台，台灣有望成為亞洲最具競爭力的醫療目的地。

MET最新發表的手冊以「服務價值鏈」為核心，從病患角度出發，設計涵蓋計畫、行銷、接待、住院、術後照護到保險理賠等7大階段，提供醫療機構一套「可複製、可訓練、可評量」的作業流程。MET董事長陳昱瑞形容，這本手冊如同「葵花寶典」，是建立共通語言、縮短服務落差的關鍵工具，也將成為台灣推動跨院整合與國際合作的基石，將透過線上共享的方式，未來依實務經驗與需求定期更新，讓內容持續進化、與國際接軌。

請繼續往下閱讀...

MET執行長吳明彥指出，國際評比中，醫療水準往往是關鍵指標，台灣成績亮眼，應善用「國家品牌」概念，打造台積電般的醫療品質形象，推上世界舞台。（記者邱芷柔攝）

MET執行長吳明彥指出，目前全台已有86家醫院與診所投入國際醫療推動，主力項目涵蓋癌症治療、骨科手術、醫美、健檢甚至特殊重建等高端醫療服務。他舉例，長庚醫院在手汗症與神經重建領域技術領先，排等治療名單甚至得等上3年，凸顯技術實力與國際需求。

不過，要讓台灣醫療被更多人看見，還需要政策與資源的投入。吳明彥說，台灣醫療不僅技術領先，費用也有優勢，約是歐美1/6、新加坡1/4，CP值高。國際評比中，醫療水準往往是關鍵指標，而台灣成績一向亮眼，卻因經費有限難以放大優勢，他認為應善用「國家品牌」概念，打造台積電般的醫療品質形象，把台灣醫療推上世界舞台。

衛福部國際醫療衛生諮議會委員、MET董事洪子仁引用管理學大師彼得・杜拉克名言「不能衡量的，就無法管理。」直言手冊發表意義重大，是台灣醫療踏上全球舞台的關鍵起點。

洪子仁也提到，中國每年約有700-800萬人赴海外就醫，熱門目的地包括韓國、日本與泰國，主要集中於醫美、健檢等項目，相較之下，台灣在不孕症治療、骨科手術、癌症質子治療與健檢領域同樣具備堅強實力，且擁有語言無障礙的優勢，未來若在健康有序、不影響國安且經政府批准的前提下，開放中客來台就醫，台灣有望成為高度具競爭力的醫療目的地。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法