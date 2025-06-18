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健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》防食物中毒！ WHO：熟食「這時間」內冷藏更安全

2025/06/18 20:45

營養師表示，根據WHO等單位建議，熟食應於2小時內降溫並放入冰箱冷藏，以免進入「危險溫度帶」，成為細菌培養皿；示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，根據WHO等單位建議，熟食應於2小時內降溫並放入冰箱冷藏，以免進入「危險溫度帶」，成為細菌培養皿；示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣越來越熱，每天烹煮的食物，也在高溫中增添不少食安危機。營養師薛曉晶表示，據國外多項研究，廚房已成為現代食源性疾病高風險場域，包括冰箱過度擁擠、生熟食混放等，均易導致細菌孳生，帶來食物中毒的風險。WHO等單位也建議，熟食應於2小時內降溫並放入冰箱冷藏才安全，以免進入「危險溫度帶」，成為細菌培養皿。

薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文指出，據《Foods》在2022年刊登的研究顯示，儘管受訪者對個人衛生有認知，但對食物保存與處理細節仍有明顯知識落差。《Appetite》則在2015年指出，家庭廚房已成為現代食源性疾病的高風險場域，常見問題包括冰箱擁擠、生熟混放、熟食未及時冷藏等。

薛曉晶說，以熟食保存為例，許多家庭習慣將熱菜放涼再放進冰箱，這樣做其實很危險。據食品安全原則，熟食應在2小時內放入冰箱，不需等到完全放涼才冷藏。若擔心熱氣影響冰箱溫度，建議將容器加蓋，表面溫度稍降後，即可立刻放入冰箱冷藏區，以免在室溫中暴露過久。

熟食為什麼要在2小時內放進冰箱？薛曉晶說明，根據美國FDA、USDA與世界衛生組織（WHO）的建議，熟食應在2小時內降溫並進入冰箱冷藏，因為超過時間就會進入「危險溫度帶」（4°C-60°C），容易讓沙門氏菌、大腸桿菌、金黃色葡萄球菌快速繁殖。由此可知，熟食放在室溫太久，可能比您想的還危險。

另，薛曉晶表示，根據《Foodborne Pathogens and Disease》在2017年的調查，民眾在夏季購物與保存食物時較隨興，往往低估外食、生鮮與剩菜的風險，導致腸胃炎與中毒通報率大增。特別是在家中準備便當、醃漬食品或涼拌菜時，若處理與保存不確實，極易導致各類細菌大量繁殖。

營養師說，據國外調查，民眾夏季保存食物較隨興，特別是在家中準備便當時，若處理與保存不確實，極易導致各類細菌大量繁殖；示意圖。（圖取自freepik）

營養師說，據國外調查，民眾夏季保存食物較隨興，特別是在家中準備便當時，若處理與保存不確實，極易導致各類細菌大量繁殖；示意圖。（圖取自freepik）

至於夏日如何安全料理、防範食物中毒？薛曉晶建議掌握以下8要點：

•熟食烹調完畢，不超過2小時放入冰箱。

•冰箱溫度維持0°C-5°C，冷藏區盡量保持空間通風。

•生熟食分層放置，如：生食下層、熟食上層。

•洗菜、水果、砧板等具體區分處理，避免交叉污染。

•定期更換抹布與海綿，保持乾燥，以防細菌滋生與殘留。

•備餐時，應避免接觸手機等裝置。

•不要沖洗生肉，透過完全加熱至內部達75°C以上即可殺死病原菌，減少交叉污染的問題。

•備餐時勤洗手，建議使用乾淨抹布或拋棄式紙巾。

薛曉晶提醒，切記不需等食物完全冷卻再放冰箱，可「加蓋稍降溫」後，立刻放入冷藏，避免在室溫中久放。尤其氣候高溫超過32°C時，建議1小時內就需冷藏，才能遠離食物中毒，守護腸胃健康。

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