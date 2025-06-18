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健康 > 杏林動態

男子狂跑廁所還會漏尿又腰痛 醫一查竟是重症肌無力作怪

2025/06/18 16:59

中年男子因重症肌無力及用藥影響，出現前段排尿太強，後段卻沒力，並併發感染，經追蹤治療終於擺脫困擾。（彰基提供）

中年男子因重症肌無力及用藥影響，出現前段排尿太強，後段卻沒力，並併發感染，經追蹤治療終於擺脫困擾。（彰基提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕40多歲的林先生長年與重症肌無力共處，近來卻因尿急、漏尿與排尿不順頻頻困擾，不僅影響白天上班專注力，晚上也睡不好，甚至出現發燒畏寒，所幸及時就醫，才發現這一連串的「尿」煩惱，竟和原本的神經肌肉疾病有關，直到專業醫師精準對症下藥，才顯著改善其泌尿症狀擺脫如廁困擾。

醫師強調，這類病患一旦選錯藥物，可能誘發呼吸衰竭，需插管救命，因此在治療上需審慎評估，選用對神經肌肉影響最小的藥物。

家住南投的林先生日前到彰化基督教醫院泌尿外科求診，醫師方楚文檢查發現，他膀胱內的殘尿量超過200c.c.，已合併急性泌尿道感染，問題不單純。進一步追查後，發現他的膀胱功能異常，竟是重症肌無力影響了排尿系統。

方楚文表示，重症肌無力是一種自體免疫疾病，患者體內抗體會攻擊乙醯膽鹼受體，導致神經無法順利傳導至控制肌肉的接點。林先生的排尿狀況屬於少見的神經性膀胱，但與脊髓損傷或中風不同，屬於周邊型，發生在神經肌肉接點，排尿歷程呈現「前強後弱」的異常現象。

「前段排尿太強，後段卻沒力。」方楚文說，林先生的逼尿肌前段收縮過猛，造成尿急、漏尿、分岔等困擾，但後段又因肌肉疲乏導致排尿困難，殘尿堆積、尿液逆流，不只引發感染、腰痛，還可能損傷腎臟。

更棘手的是，一般治療排尿困難的藥物，可能干擾神經傳導，加劇肌肉無力，甚至呼吸肌無力、無法換氣，需插管搶救。醫學臨床上曾有病人因此必須插管搶救。

治療過程中，彰基醫療團隊先用不影響神經肌肉的抗生素穩定感染，再安排尿動力學檢查，並個別化調整藥物治療。短短幾週內，林先生的殘尿量降至20c.c.以下，不再頻尿漏尿，發燒與腰痛也隨之消失。

林先生說，以前才剛尿完不到半小時就又急著想上，還會漏在褲子上，不只尷尬也很崩潰，沒想到跟重症肌無力有關，差點選錯藥出大事，真的謝謝醫師細心處理！

方楚文提醒，重症肌無力、帕金森氏症等神經肌肉疾病患者若出現排尿異常，應特別留意是否為其他病情導致。醫師用藥時更需跨科整合，與泌尿科、神經科密切合作，才能保障病患安全、有效改善生活品質。

醫師方楚文提醒，重症肌無力、帕金森氏症等神經肌肉疾病患者若出現排尿異常，應特別留意是否為其他病情導致。（彰基提供）

醫師方楚文提醒，重症肌無力、帕金森氏症等神經肌肉疾病患者若出現排尿異常，應特別留意是否為其他病情導致。（彰基提供）

中年男子治療前後殘尿量明顯改善。（彰基提供）

中年男子治療前後殘尿量明顯改善。（彰基提供）

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