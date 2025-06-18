健康網》高麗菜耐放、好煮又能解毒 醫：1成分助胃潰瘍癒合

醫師指出，高麗菜富含有助於胃潰瘍癒合的維生素U、修復細胞的葉酸、降血壓的鉀、肝臟解毒的硫化合物等營養素；示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕高麗菜，是家常料理常出現的食材，便宜又百搭。科博特診所院長劉博仁表示，高麗菜不只纖維多還有多種營養素，像是有助於胃潰瘍癒合的維生素U、抗氧化的維生素C、維持骨骼健康的維生素K、修復細胞的葉酸、降血壓的鉀、肝臟解毒的硫化合物等。

劉博仁在臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文分享，高麗菜是家中冰箱裡幾乎全年不缺的食材，除了因為它便宜、好保存、煮法多，最重要的是，它對身體有諸多好處。

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高麗菜藏多種營養素 具抗癌潛力

劉博仁進一步指出，高麗菜不只纖維多，還藏有一種很特別的成分「維生素U」（學名是S-methylmethionine）。雖然它不是真正的維生素，但有研究發現，它對於保護胃黏膜、幫助胃潰瘍癒合很有效。不僅如此，高麗菜還含有以下5種營養素：

●維生素C：增強免疫力、抗氧化。

●維生素K：幫助凝血與骨骼健康。

●葉酸：孕婦與細胞修復的好幫手。

●鉀：幫助降血壓。

●硫化合物：有助於肝臟解毒，還有抗癌潛力。

另外，他提到，早在1950年就有醫學文獻表明，讓胃潰瘍患者每天喝新鮮高麗菜汁，竟能縮短病程，比一般療程好得還快。研究也證實，高麗菜汁可以改善腸胃不適、提升生活品質。

5種高麗菜料理法

1. 快炒：加點蒜頭、辣椒，拌炒一下就香噴噴。

醫師分享，高麗菜料理方式多元，加點蒜頭快炒就香氣十足。（資料照）

2. 高湯煮：加在排骨湯、雞湯裡，甜味整個出來。

3. 涼拌：切細絲，搭配芝麻醬或日式醬汁，超清爽。

4. 煎餅捲：韓式煎餅、手捲餅裡放點高麗菜絲，增加口感。

5. 高麗菜飯：電鍋1鍋煮，加香菇和蝦米，變成全家的下飯好菜。

劉博仁說，煮高麗菜不只是為了省錢，更重要的是為了健康。畢竟它能保護腸胃、對免疫系統好、有益整體身體健康。他呼籲民眾，逛菜市場時若有看到1顆青翠的高麗菜，不妨帶回家，讓它成為健康生活的一部分。

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