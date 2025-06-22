健康網》選對根莖類「腸」蠕動！ 紅蘿蔔、山藥、竹筍上榜

學者指出，竹筍熱量低、膳食纖維豐富，幫助消化、促進腸道蠕動，對便秘、外食族、久坐族非常友善；示意圖。（圖取自photoAC）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕根莖類食材是國人餐桌上常見的食材，富含營養價值，可作為主食或製成日常料理，都很適合！營養學者洪泰雄於臉書專頁分享，根莖類在營養學上，有些接近主食、有些接近蔬菜，其中紅蘿蔔、牛蒡、竹筍、蓮藕、山藥等根莖類屬於後者，纖維較高，有助於消化、腸道蠕動，對便秘、外食、久坐族非常友善，建議做為每日3份蔬菜的其中1份來攝取。

洪泰雄表示，很多人看到「根莖類」就以為是青菜，其實不然！在營養學上，根莖類有的接近主食、有的則接近蔬菜，差別在於是澱粉型或纖維型，學會分辨有利於血糖控制、減重、糖尿病、腸道健康。

請繼續往下閱讀...

●澱粉型根莖—吃多了會像吃飯一樣胖：代表食材馬鈴薯、地瓜、芋頭、玉米（雖然是穀類但常與根莖並列），澱粉含量高，熱量偏高、升糖指數中高，口感綿密好吃，但要記得當作主食來計算，不是蔬菜。建議1次吃1份，約等於煮熟100克，不與飯、麵重複攝取，尤其減重、糖尿病者要控制份量，1小碗相當於約1/3碗飯。

學者表示，芋頭澱粉含量高，熱量偏高、升糖指數中高，口感綿密好吃，但要記得當作主食來計算，不是蔬菜；示意圖。（資料照）

●纖維型根莖—低熱量、高纖維，幫助腸道蠕動：紅蘿蔔、牛蒡、竹筍、蓮藕、山藥等根莖類，熱量低、膳食纖維豐富，幫助消化、促進腸道蠕動，對便秘、外食族、久坐族非常友善，此外，食物中自然的纖維，也能幫助控制餐後血糖，建議做為每日3份蔬菜的其中1份來攝取。

洪泰雄總結，澱粉型根莖適合取代白飯、麵條，但不要再搭配大量澱粉，纖維型根莖適合炒菜、煮湯、當便當菜，可與主食搭配。別再把馬鈴薯當成蔬菜來吃，想控制血糖或減重，記得看清楚「根莖的身分證」再吃。

學者舉例，紅蘿蔔、牛蒡、竹筍、蓮藕、山藥等根莖類，熱量低、富含膳食纖維；示意圖。（圖取自photoAC）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法