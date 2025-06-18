9歲童「睡不好」 竟是兒童型睡眠呼吸中止症作怪

嘉基睡眠醫學中心主任黃健祐指出，不僅是成人，兒童的睡眠障礙同樣不容忽視。（嘉基提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕9歲男童「小志」長期有黑眼圈、注意力不集中情形，與同學相處易怒，情緒較不穩定，家長與老師都以為是作息不佳或使用3C過度。嘉義基督教醫院睡眠醫學中心檢查後，發現「小志」其實是「兒童型睡眠呼吸中止症」在作怪，耳鼻喉科與牙科聯合診治後，「小志」的睡眠品質、專注力與外觀發育都明顯改善，成績也有顯著提升。

嘉基睡眠醫學中心主任黃健祐指出，不僅是成人，兒童的睡眠障礙同樣不容忽視，尤其是因阻塞性呼吸問題導致的發育與學習困難，該中心設立「睡眠呼吸整合門診」，整合小兒科、耳鼻喉科與牙科等專業，幫助及早發現問題，及早介入治療。

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「良好的睡眠是身體健康的基礎。」黃健祐說，高品質的睡眠能夠強化記憶，穩定情緒，提升學習與新陳代謝，是每個年齡層都不能忽視的重要議題。成人每日建議睡7至9小時，兒童則依年齡更需充足睡眠，無論是睡太少或過度，都會增加罹患高血壓、心臟病、糖尿病等慢性疾病風險。

黃健祐提醒，兒童睡覺時若有持續地打呼、張口呼吸、夜間睡不安穩等現象，應及早接受專業評估，以免影響發育與學習。

他也建議親子共同培養健康睡前儀式，如閱讀、輕伸展或冥想，若有持續睡不好、打呼或白天嗜睡等狀況，切勿忽視，應盡早尋求專業協助。

嘉基睡眠醫學中心針對各種睡眠障礙如失眠、阻塞型睡眠呼吸中止症（OSA）、週期性肢體運動障礙、日間嗜睡症等，提供整合醫療服務，並通過台灣睡眠醫學學會「專業睡眠檢查機構」認證。

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