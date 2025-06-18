健保「在家洗腎」要達8％目標 長庚發現可降心血管住院死亡風險

林口長庚醫院自行開發「創新換液輔具」，成為居家腹膜透析病人的好幫手。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕台灣洗腎約9.7萬人，素有「洗腎王國」之名，因應高齡化與少子化，健保署1年投入逾4.3億元鼓勵「在家洗腎」，今年更新增給付「病人遠距管理」強化照護，目標居家腹膜透析占洗腎從現行6.7%上升至8%。林口長庚醫院分析也發現，腹膜透析者的心血管疾病住院與死亡風險均下降。

血液透析俗稱「洗血」，透過手部血管通路，在醫院輸出血液進行淨化，乾淨的血液再流回體內，每週約3次；而腹膜透析俗稱「洗肚子」，經由腹部植入導管即可在家操作，將透析液連接導管後灌入腹腔，待血中毒素及多餘水分進入腹腔後，再引流出體外，可再細分為2種，手動洗為每日換液3至5次，每次20至30分種，機器洗則是每日接1次，可利用睡覺時間邊睡邊洗，病人白天可自由活動，家屬也可正常上班。

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健保署醫管組長劉林義表示，台灣邁入高齡化與少子化，預期缺工日益惡化，加上致力於在地老化，因此1年投入逾4.3億元鼓勵腹膜透析，今年5月起更新增給付「病人遠距管理」費用每月2499元，由醫療團隊遠端監測，讓民眾在家洗腎也能放心。目前每年新增洗腎約1萬人，期望約10%可利用腹膜透析，同時腹膜透析洗腎占比可由現行6.7%上升至8%，降低占用醫療院所病床，也減少尤其是偏鄉病人往返院所的成本。

林口長庚醫院腹膜透析科主任張明揚說明，過去許多病人與家屬對於腹膜透析存在刻板印象，以為只有年輕病患適合，但以該院經驗來說，在醫療人員指導下，也成為高齡者可行方案。全院腹膜透析約380人，其中65歲以上就占25%。

張明揚也指出，居家腹膜透析可減少洗腎設施與交通成本，減輕健保負擔，同時在天災、疫情期間避免醫療中心癱瘓。此外，根據2023年的台灣腎病年報，腹膜透析的5年累積存活率為69.5%，高於血液透析的53.5%。

林口長庚醫院高齡醫學科主任顏介立更援引該院團隊分析健保資料庫的研究指出，鎖定2013至2019年4萬8803名新進入透析的老年患者，發現相較於血液透析，接受腹膜透析者的心血管疾病住院風險下降26%，且心血管疾病死亡風險下降高達38%，具高度統計顯著性。

顏介立說明，研判可能是腹膜透析過程平穩，可夜間進行，有助穩定血流與神經調控，而血液透析可能常因血壓劇烈波動，加重心臟負擔。

顏介立指出，心衰竭或心律不整高風險族群、交通及行動不便者、不希望生活規劃被打斷者，以及腎功能有機會回復者像急性腎損傷都適用腹膜透析，且現在政府也提供無償租借相關器材，讓民眾回家使用，不用擔心經濟負擔過重。

93歲于阿公就是接受腹膜透析的高齡代表者，他的兒子說，父親原本因長期服用止痛藥導致腎功能惡化，經過比較後選擇腹膜透析，白天可自由活動，不受血液透析時間限制。考量有些年長者會有手部顫抖、視力不佳等情形，容易在換液過程發生失誤，林口長庚醫院也自行開發「創新換液輔具」，成為病人的好幫手。

健保署與林口長庚醫院推廣使用居家腹膜透析。（記者林惠琴攝）

醫療團隊一起為于阿公慶生（右五）。（記者林惠琴攝）

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