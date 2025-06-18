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健康網》仙草愈「陳」愈好？ 撲鼻青草香食補消暑兩相宜

2025/06/18 16:10

農糧署說，仙草乾熬煮時，無法直接變成稠狀或果凍狀，因此市售仙草食品常會加入澱粉增稠；消費者購買時，可多觀察其呈現的顏色或觸感。（資料照）

農糧署說，仙草乾熬煮時，無法直接變成稠狀或果凍狀，因此市售仙草食品常會加入澱粉增稠；消費者購買時，可多觀察其呈現的顏色或觸感。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天一到，各種冰品、降火食材紛紛出籠，最常見的消暑良方，絕對少不了仙草這一味。農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，仙草每年約9-10月收穫，經乾燥後，會放入倉庫儲藏，通常會儲藏半年以上，儲藏愈久，香氣、凝膠力也愈佳，之後才會再行販售或加工。

農糧署表示，台灣仙草以新竹關西為主要產地，其餘則分布在嘉義水上、中埔、及苗栗銅鑼等地區種植。仙草多於3-4月以扦插方式育苗種植、9-10月收穫，花蕾出現時，即為採收適期。此時仙草農會將根系割斷，把仙草整株翻於畦面，在日光下曝曬3-5天。乾燥至7-8分程度後，再綑綁成束、入倉儲藏。

農糧署說，採收且經日曬乾燥後的仙草，入倉通常會儲藏半年以上，以提升香氣及凝膠能力，再行販售或加工。（資料照）

農糧署說，採收且經日曬乾燥後的仙草，入倉通常會儲藏半年以上，以提升香氣及凝膠能力，再行販售或加工。（資料照）

農糧署說，入倉後的仙草，一般會儲藏半年以上，以提升香氣及凝膠能力，再行販售或加工。純仙草乾熬煮出來的茶湯為深褐色，不加糖品嚐會帶有淡雅的青草味。另，仙草乾熬煮時，雖可萃取出凝膠物質，但無法直接變成稠狀或果凍狀，因此，市售燒仙草常會加入澱粉增稠；建議消費者購買時可觀察其呈現的顏色或觸感，才能吃得健康、美味又安心。

此外，農糧署也曾於臉書專頁發文介紹，仙草葉形與同為唇形科的薄荷相似，薄荷葉輕輕搓揉無黏稠感，但會散發一股薄荷香氣；仙草葉輕輕搓揉除產生黏稠感，也會散發一股青草味。

農糧署說，乾燥後的仙草除了與水熬煮為仙草茶，也可以與雞肉燉煮為夏季食補仙草雞湯；若加入水、糖及澱粉類勾芡熬煮，搭配粉圓、紅豆、綠豆、花生等配料，便成為燒仙草；燒仙草冷卻後即是仙草凍，可搭配蜂蜜、鮮奶或豆漿，也是清涼又消暑的好選擇。

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