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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

人體自有青春之泉？血液中發現抗老益菌

2025/06/18 11:24

韓國研究團隊發現，人體血液中的細菌「血色副球菌」可分泌具抗老化功效的代謝物，有望應用於未來護膚療法。圖為肌膚老化與潤飾對比示意圖，非實際研究對象。（圖取自Freepik）

韓國研究團隊發現，人體血液中的細菌「血色副球菌」可分泌具抗老化功效的代謝物，有望應用於未來護膚療法。圖為肌膚老化與潤飾對比示意圖，非實際研究對象。（圖取自Freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕為了抵抗歲月痕跡，您是否也曾嘗試過各種昂貴的保養品？韓國科學家的一項最新發現，可能將顛覆您對抗老的想像：真正的「青春之泉」，或許就藏在我們自己的血液中。根據《科學警報》（SciTechDaily）報導，研究團隊近日發現，人體血液裡一種不起眼的細菌，竟能分泌出具有強大抗老化功效的分子，未來有望應用於護膚療法，開啟全新的抗老時代。

這項由韓國科學家金鐘燮（Chung Sub Kim）與李瑟琳（Sullim Lee）領導的研究，成果已發表於權威的《天然產物期刊》（Journal of Natural Products）。研究鎖定一種名為「血色副球菌」（Paracoccus sanguinis）的細菌，它能自然產生多種被稱為「吲哚」（indole）的代謝物，而這類物質早已被證實具有抗發炎與抗老化的潛力。

早在2015年，科學家就已在人體血液中發現這種細菌，但對其功能所知甚少。金鐘燮表示：「血液中的微生物仍是個相對未知的領域，深入探索，可能揭示影響健康與疾病的未知奧秘。」

研究團隊在實驗室大量培養血色副球菌後，成功從其代謝物中分離出12種吲哚分子，其中更有6種是首次被發現的新化合物。接著，他們將這些分子應用於模擬老化狀態的人類皮膚細胞上，進行了一場關鍵的「回春」測試。

實驗結果令人振奮：有3種吲哚分子（其中包含2種新發現的分子）展現了卓越的抗老效果。它們不僅能有效降低造成細胞損傷的「活性氧」，更能抑制導致發炎的蛋白質與破壞膠原蛋白的酵素。研究人員指出，這些天然代謝物未來極可能成為抗老保養品或醫療應用的全新基石。

這項由韓國國家研究基金會（National Research Foundation of Korea）等機構資助的研究，為人體微生物學開啟了新篇章。它再次證明，我們體內共生的億萬微生物，或許正暗藏著尚未被揭示的健康祕密，等待科學家為我們一一解開。

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