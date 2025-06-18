健康網》沒精神、易生病？ 營養學者：3食物修復粒線體

學者指出，豬腳、雞腳、肉類含有的胺基酸，能幫我們合成「穀胱甘肽」，是超強的體內清道夫。（資料照）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕覺得沒精神、老得快，甚至代謝變差、容易生病？可能是細胞的電池—粒線體壞掉了！營養學者洪泰雄在臉書表示，想幫粒線體加油、修復可以多吃彩色蔬菜抗氧化、多彩蔬菜清除廢氣、膠質肉品補材料—穀胱甘肽，幫粒線體重新蓋房子。

洪泰雄說明，身體的能量來自一種叫「粒線體」的小工廠，它就藏在每個細胞裡。如果它累了、生鏽了，我們就會覺得沒精神、老得快，甚至代謝變差、容易生病，這時吃對3種食物就能幫它重啟電力。

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幫粒線體加油3食物

●「彩色蔬菜」抗氧化 讓粒線體不生鏽

洪泰雄以手機需要保護殼為例，粒線體也怕被自由基破壞，吃點「深綠色蔬菜、紅蘿蔔、金桔、檸檬」，就像幫它戴上防護罩。日常選擇：每天喝杯金桔檸檬水、晚餐加盤地瓜葉或菠菜。

●「多彩蔬菜」清除廢氣 讓粒線體呼吸順暢

洪泰雄說，粒線體在工作時會產生廢氣，要靠「解偶聯劑」幫忙排掉。這些物質藏在彩椒、花椰菜、大白菜裡。如同開抽風機幫它通風。日常選擇是「菜色多樣」，紅椒、黃椒買少一點拌菜就好，白花椰燙一下，加點橄欖油超營養。

●「膠質肉品」補材料 幫粒線體蓋新房子

洪泰雄指出，粒線體也會老化，修房子要原料，而「豬腳、雞腳、肉類」含有的胺基酸就是蓋房子的磚頭，還能幫我們合成「穀胱甘肽」，是超強的體內清道夫。日常可以1週吃1次豬腳或雞爪燉湯，當作長輩的膠質補身餐。

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