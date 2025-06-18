健康網》子宮脫垂悄悄上門？ 醫：出現6症狀儘早就醫

嚴絢上表示，子宮脫垂是骨盆底支持力不足，導致子宮逐漸往下掉，嚴重時甚至會露出陰道口；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕女性如感覺陰道口有異物感，甚至摸到有東西掉出來，千萬別忽視，這可能是「子宮脫垂」的徵兆。板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上，在臉書粉專「率直的療癒系女醫 婦產科 嚴絢上醫師｜新北板橋 產檢 子宮鏡 微創手術」發文提醒，若有腰痠、骨盆沉重感、陰道異物感、排尿不順、頻尿、漏尿等徵兆，需儘早就醫。

嚴絢上表示，子宮脫垂是骨盆底支持力不足，導致子宮逐漸往下掉，嚴重時甚至會露出陰道口，常見原因包括年齡增長導致肌肉韌帶鬆弛、多次自然生產、長期便秘或咳嗽，以及體重過重增加骨盆底壓力。

請繼續往下閱讀...

嚴絢上強調，預防與改善方式可從生活做起，包括每天練習凱格爾運動、養成良好排便習慣、控制體重；圖為情境照。（圖取自freepik）

常見症狀包括腰痠、骨盆沉重感、陰道異物感、排尿不順、頻尿、漏尿，甚至影響性生活，嚴絢上提醒，不少女性誤以為是「正常老化現象」，其實應及早關心並積極治療。

嚴絢上強調，預防與改善方式可從生活做起，包括每天練習凱格爾運動、養成良好排便習慣、控制體重。若已有脫垂現象，進行重訓運動時更應尋求專業指導，避免病情惡化。溫柔鍛鍊骨盆底肌，是女性對自己最好的照顧，別讓害羞成為健康的絆腳石。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法