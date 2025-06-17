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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》先長肉再長高？ 瑞典研究：恐失去生長爆發期

2025/06/17 20:37

瑞典研究發現，雖然學齡前到9歲間肥胖的孩子可能比同齡人高，但到了青春期（男孩約11歲、女孩約9歲之後），「生長衝刺」在肥胖的孩子身上不明顯；情境照。（圖取自freepik）

瑞典研究發現，雖然學齡前到9歲間肥胖的孩子可能比同齡人高，但到了青春期（男孩約11歲、女孩約9歲之後），「生長衝刺」在肥胖的孩子身上不明顯；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有些家長、或上一輩阿公阿嬤會覺得小朋友得「先長肉、再長高」，不過，美迪大直婦產科診所兒童內分泌科醫師陳奕成分享2023年有一篇大型瑞典研究，發現雖然學齡前到9歲間肥胖的孩子可能比同齡人高，但到了青春期（男孩約11歲、女孩約9歲之後），「生長衝刺」在肥胖的孩子身上不明顯，甚至在重度肥胖的男孩身上，幾乎觀察不到有這一段明顯的生長爆發期。

陳奕成在臉書專頁「兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地」發文表示，他在門診中碰過許多瘦小的孩子，在飲食調整之後，體重逐漸增加的過程中，身高也慢慢地追上了；但對於體重已經處於肥胖體位的孩子，可能反而會影響到他們青春期的生長衝刺。

陳奕成說，瑞典研究整理了從1998至2020年間、近3萬名肥胖兒童與青少年的成長紀錄，發現在學齡前到小學中年級（約3-9歲）這段期間，肥胖的孩子反而可能比同齡人更高，可能是因為脂肪組織會促進性荷爾蒙活化，導致骨齡提早，也讓身高看起來「超前生長」，但到了青春期，本該出現的「生長衝刺」卻變得不太明顯，重度肥胖的男孩身上甚至幾乎觀察不到有這一段明顯的生長爆發期。

這樣子看下來「體重控制」對孩子有沒有幫助呢？陳奕成說明，從這項研究結果來看，適當體重控制其實有助於改善生長速率，和體重不受控制的組別相比，研究中發現，體重控制良好的孩子，在青春期的成長衝刺每年約能多增加1公分。也就是說，如果孩子在青春期前及早接受體重控制，不但不會矮，還可能重新啟動他原本應有的「成長引擎」。

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