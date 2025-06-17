健康網》4重金屬是隱形殺手！ 醫：多攝取深色蔬菜保護神經

謝炳賢提醒，經常食用大型高汞魚類（如鮪魚、鯊魚）者，大腦中的汞含量恐為一般人的5至10倍；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人擔心的健康威脅，除了頸椎病變等常見文明病，重金屬污染也成為「生活中的隱形殺手」。陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢於臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛謝炳賢醫師」發文指出，研究顯示，高達87%的人體內含有不同程度的重金屬殘留，且重金屬對神經系統的傷害尤其嚴重，民眾應提高警覺，尤其是鉛、汞、砷、鎘。

兒童智力殺手：鉛

謝炳賢表示，鉛是常見的神經毒性重金屬，特別容易對兒童智力發展造成影響。鉛會偽裝成鈣離子進入神經細胞，干擾神經訊號傳導。研究顯示，血液中鉛含量每上升10微克／分升，兒童智商平均下降4至5點，即便是低劑量暴露，也可能導致注意力不集中、學習困難與行為問題，且智力損傷恐為永久性。對成人而言，慢性鉛中毒則可能造成周邊神經病變，出現手腳麻木、肌肉無力等症狀。

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精準破壞者：汞

汞則是一種能穿透血腦屏障，並在大腦累積的重金屬毒素。謝炳賢提醒，經常食用大型高汞魚類（如鮪魚、鯊魚）者，大腦中的汞含量恐為一般人的5至10倍。汞主要損害大腦皮質與小腦，導致視覺與聽覺障礙、四肢刺痛、協調能力下降及記憶力衰退等問題。汞還會破壞神經細胞蛋白質結構，導致神經元死亡，即使停止接觸，症狀也可能持續存在。

謝炳賢建議，家中可安裝符合標準的淨水設備，並定期檢測水質；圖為情境照。（圖取自freepik）

靜默攻擊者：砷

無機砷則多透過飲用水進入人體，長期暴露會悄悄對神經系統造成傷害。最典型的症狀是周邊神經病變，如手腳「襪子-手套」式麻木感、夜間加劇的灼熱刺痛、肌力減退與感覺異常。長期暴露還可能增加罹患帕金森氏症與阿茲海默症的風險。

神經發育干擾者：鎘

鎘主要來自香菸煙霧、工業污染及部分食物，除了對腎臟與肝臟有害，對神經系統也有不容忽視的影響。謝炳賢指出，鎘會干擾神經細胞內的鈣信號通路，導致嗅覺衰退、運動協調變差、學習與記憶功能下降，甚至增加焦慮與抑鬱風險。尤其值得注意的是，孕婦體內的鎘還可能透過胎盤進入胎兒體內，影響胎兒大腦發育，增加神經發育異常風險。

預防重金屬危害 刻不容緩

針對重金屬毒害，謝炳賢建議，應從日常生活中著手預防：

●減少食用大型深海魚類，選擇有機蔬果，降低農藥與重金屬攝入。

●家中可安裝符合標準的淨水設備，並定期檢測水質。

●避免吸菸，降低鎘攝入。

●多攝取深色蔬菜、莓果等富含抗氧化物質的食物，幫助抵禦氧化損傷。

謝炳賢提醒，若民眾出現不明原因的神經症狀，又懷疑曾有重金屬暴露史，應儘速就醫檢查。就像頸椎病變一樣，重金屬中毒的預防與早期介入相當重要，才能維護神經系統與整體生活品質。

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