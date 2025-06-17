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健康網》咀嚼痛、耳鳴、頭痛竟是同一病？ 醫揭顳顎關節炎常見4警訊

2025/06/17 20:05

顳顎關節炎常導致耳朵前方、下顎角或太陽穴區域出現腫脹和觸痛；圖為情境照，圖中人物本文無關。（圖擷取自photoAC）

顳顎關節炎常導致耳朵前方、下顎角或太陽穴區域出現腫脹和觸痛；圖為情境照，圖中人物本文無關。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕全身上下都有關節，耳朵旁也有關節！輔仁大學附設醫院耳鼻喉科主任胡皓淳在臉書「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」指出，很多人患了顳顎關節炎好一陣子才發現自己生病，因此要提醒民眾，顳顎關節炎常被忽略的4個症狀，分別為咀嚼時的耳內疼痛與異響、耳朵周圍的腫脹與觸痛、聽力變化與耳鳴，還有頭痛、頸痛與臉部疼痛的連鎖反應。

咀嚼時的耳內疼痛與異響

很多人咀嚼食物或說話時感到耳朵深處疼痛，卻忽略了這可能是顳顎關節炎（TMJ）的信號！顳顎關節位於耳朵前方，連接下顎與顱骨。

胡皓淳提醒，當咀嚼硬食物、打哈欠或大笑時，如果耳朵附近出現疼痛或「喀喀聲」，很可能是顳顎關節出現問題。若發現這種情況，應暫時避免大幅度張口，並尋求專業醫師評估。

打哈欠或大笑時，如果耳朵附近出現疼痛或「喀喀聲」，很可能是顳顎關節出現問題；圖為情境照，圖中人物本文無關。（圖擷取自photoAC）

打哈欠或大笑時，如果耳朵附近出現疼痛或「喀喀聲」，很可能是顳顎關節出現問題；圖為情境照，圖中人物本文無關。（圖擷取自photoAC）

耳朵周圍的腫脹與觸痛

顳顎關節炎常導致耳朵前方、下顎角或太陽穴區域出現腫脹和觸痛！這種腫脹有時非常輕微，只有觸摸時才能察覺。特別是早晨起床時，這些區域可能感覺特別僵硬或疼痛。

胡皓淳建議，輕輕按摩疼痛處可暫時緩解不適，但持續症狀仍需就醫評估。

聽力變化與耳鳴

不只是疼痛，顳顎關節炎還可能導致間歇性聽力下降或耳塞感！因為發炎的關節靠近耳道和中耳，可能間接影響聽力功能。

耳鳴是警訊，不可輕忽：許多患者會出現耳鳴症狀，特別是在顎部活動後更明顯。這種耳鳴通常是「嗡嗡聲」或「喀喀聲」，與血管性或神經性耳鳴有所不同。

胡皓淳建議，出現這類症狀時，記錄下耳鳴與顎部活動的關聯性，提供給醫師診斷參考。

為避免症狀加劇，他也強烈建議，避免長時間咀嚼口香糖或過度用力咬硬食物。

若出現耳鳴等狀況時，醫師建議避免長時間咀嚼口香糖或過度用力咬硬食物；示意圖。（圖擷取自freepik）

若出現耳鳴等狀況時，醫師建議避免長時間咀嚼口香糖或過度用力咬硬食物；示意圖。（圖擷取自freepik）

頭痛、頸痛與臉部疼痛的連鎖反應

顳顎關節炎不只影響耳朵，還常引發頭痛、頸痛甚至臉部疼痛！很多人不明白為何自己經常頭痛，其實可能源自耳朵關節的問題，特別是當頭痛集中在單側太陽穴，並伴隨耳朵附近不適時，更應懷疑與顳顎關節有關。

胡皓淳建議，就寢時使用適當的枕頭高度，避免側睡時，直接壓迫到顳顎關節，這可能會減輕症狀。

如果出現以上症狀，尤其是已持續數週以上，不要自行診斷，建議尋求牙醫或耳鼻喉科醫師評估！接受適當治療後，大多數顳顎關節炎能獲得改善。

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