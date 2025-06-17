健康網》吃錯食物提早退化 醫揭最傷關節的4類飲食陷阱

醫師指出，炸雞、培根等高脂食物會提升體內的發炎狀態，增加膝關節負擔；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人常以為膝蓋痛、站久痠，只有「年紀大了」才需要注意，但根據國健署統計，台灣約有10% 的40歲以下族群已有初期退化症狀。板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓提醒，除了適當運動、體重控制、避免久坐久站外，吃進去的食物，其實也決定了關節的壽命，保護關節應少吃加工食品、高脂肪食物、精緻糖食物及少碰酒精。

陳鈺泓在臉書「鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師 板橋骨科推薦 脊椎專業 骨鬆骨折骨刺 運動傷害」指出，關節就像人體的軸承，一天能彎曲數千次，如果長期營養失衡、發炎反覆，自然會提前磨損。

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他也提醒，關節的保養是從每天吃的第一口開始，與其靠藥物延緩，不如從餐桌上預防。千萬別等到上下樓梯時膝蓋咔咔響、早上醒來腰背僵硬，才想起來要照顧關節。選對食物、保護關節，是給自己的最好投資。

加工食品 慢性發炎的催化劑

火腿、香腸、洋芋片、泡麵等這些「好吃又方便」的加工食物，往往含有大量人工添加物、防腐劑與反式脂肪。研究發現，這些成分會刺激免疫系統釋出「發炎激素」，加速關節軟骨磨損。

陳鈺泓建議平常應多選擇天然原型食物為主，如雞胸肉、豆腐。

醫師建議原型食物可以選豆腐、雞胸肉等。（圖擷取自photoAC）

高脂肪食物 關節受壓更大

炸雞、培根、肥肉等高脂餐點，會提升體內的發炎狀態。尤其是膝關節，承重負擔最重，體重每多1公斤，膝蓋就要多承擔4倍壓力。

護關節飲食可選富含Omega-3的魚類（鯖魚、鮭魚）、亞麻仁油、核桃等食材，幫助減少關節炎指數。

富含Omega-3的鮭魚等食材可減少關節炎指數。（圖擷取自photoAC）

精緻糖食物 糖化終產物加速關節老化

蛋糕、手搖飲、糖果等高糖食品，除了會造成體脂肪上升外，還會導致「糖化終產物（AGEs）」累積，這些物質會加速關節內部老化、損傷細胞修復能力。

陳鈺泓建議，改選天然甜味來源，如水果或少量蜂蜜，能滿足口感也保護關節。

以水果代替甜點，能滿足口感也保護關節。（圖擷取自photoAC）

酒精 加速骨質流失

長期酗酒會干擾鈣、鎂、維生素D等營養吸收，加重骨質疏鬆，同時影響肝功能與免疫系統，使關節更易發炎。根據美國骨科學會資料，關節炎患者每日酒精攝取應控制在一杯內。

陳鈺泓建議，若想維持儀式感或放鬆心情，可改喝氣泡水、無糖豆漿或加入檸檬的溫水，既健康又不傷骨。

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