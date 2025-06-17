自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

健康網》吃錯食物提早退化 醫揭最傷關節的4類飲食陷阱

2025/06/17 17:55

醫師指出，炸雞、培根等高脂食物會提升體內的發炎狀態，增加膝關節負擔；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

醫師指出，炸雞、培根等高脂食物會提升體內的發炎狀態，增加膝關節負擔；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人常以為膝蓋痛、站久痠，只有「年紀大了」才需要注意，但根據國健署統計，台灣約有10% 的40歲以下族群已有初期退化症狀。板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓提醒，除了適當運動、體重控制、避免久坐久站外，吃進去的食物，其實也決定了關節的壽命，保護關節應少吃加工食品、高脂肪食物、精緻糖食物及少碰酒精。

陳鈺泓在臉書「鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師 板橋骨科推薦 脊椎專業 骨鬆骨折骨刺 運動傷害」指出，關節就像人體的軸承，一天能彎曲數千次，如果長期營養失衡、發炎反覆，自然會提前磨損。

他也提醒，關節的保養是從每天吃的第一口開始，與其靠藥物延緩，不如從餐桌上預防。千萬別等到上下樓梯時膝蓋咔咔響、早上醒來腰背僵硬，才想起來要照顧關節。選對食物、保護關節，是給自己的最好投資。

加工食品 慢性發炎的催化劑

火腿、香腸、洋芋片、泡麵等這些「好吃又方便」的加工食物，往往含有大量人工添加物、防腐劑與反式脂肪。研究發現，這些成分會刺激免疫系統釋出「發炎激素」，加速關節軟骨磨損。

陳鈺泓建議平常應多選擇天然原型食物為主，如雞胸肉、豆腐。

醫師建議原型食物可以選豆腐、雞胸肉等。（圖擷取自photoAC）

醫師建議原型食物可以選豆腐、雞胸肉等。（圖擷取自photoAC）

高脂肪食物 關節受壓更大

炸雞、培根、肥肉等高脂餐點，會提升體內的發炎狀態。尤其是膝關節，承重負擔最重，體重每多1公斤，膝蓋就要多承擔4倍壓力。

護關節飲食可選富含Omega-3的魚類（鯖魚、鮭魚）、亞麻仁油、核桃等食材，幫助減少關節炎指數。

富含Omega-3的鮭魚等食材可減少關節炎指數。（圖擷取自photoAC）

富含Omega-3的鮭魚等食材可減少關節炎指數。（圖擷取自photoAC）

精緻糖食物 糖化終產物加速關節老化

蛋糕、手搖飲、糖果等高糖食品，除了會造成體脂肪上升外，還會導致「糖化終產物（AGEs）」累積，這些物質會加速關節內部老化、損傷細胞修復能力。

陳鈺泓建議，改選天然甜味來源，如水果或少量蜂蜜，能滿足口感也保護關節。

以水果代替甜點，能滿足口感也保護關節。（圖擷取自photoAC）

以水果代替甜點，能滿足口感也保護關節。（圖擷取自photoAC）

酒精 加速骨質流失

長期酗酒會干擾鈣、鎂、維生素D等營養吸收，加重骨質疏鬆，同時影響肝功能與免疫系統，使關節更易發炎。根據美國骨科學會資料，關節炎患者每日酒精攝取應控制在一杯內。

陳鈺泓建議，若想維持儀式感或放鬆心情，可改喝氣泡水、無糖豆漿或加入檸檬的溫水，既健康又不傷骨。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中