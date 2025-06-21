健康網》全球3成人遇過「鬼壓床」 美學者教4步驟破除

學者指出，睡眠癱瘓症（sleep paralysis）常發生在快速動眼期睡眠；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自Pexels）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕半夢半醒間，突感到身體動彈不得，想要呼救，卻又發不出聲音，似乎被「鬼壓床」了，讓人十分害怕！美國學者指出，這種情形在醫學上稱為睡眠癱瘓症（sleep paralysis），發生時先閉上眼睛，告訴自己這很常見，只是大腦在捉弄自己，並專注於正面的想法，放鬆肌肉，不要動，以便有效緩解。

《CNN》報導，加州大學柏克萊分校人類睡眠科學中心主任馬修·沃克（Matthew P. Walker）表示，睡眠癱瘓症常發生在快速動眼期（REM）睡眠，此時較多夢境，且更加生動逼真，心率和呼吸也更快，對於記憶力、注意力、情緒調節和免疫功能至關重要。當發生睡眠癱瘓症時，大腦是清醒且戒備，但身體仍處於睡眠狀態、無法動彈。

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據克里夫蘭診所（The Cleveland Clinic）估計，全球約有30%的人一生中至少經歷1次睡眠癱瘓，發作時通常只持續幾分鐘，但最長可達20分鐘。

哈佛大學心理學系研究員、專門研究睡眠癱瘓症領域的巴蘭德·賈拉勒（Baland Jalal）指出，約40%的睡眠癱瘓症患者會出現視覺、聽覺或觸覺幻覺，如胸部感到壓力或靈魂出竅；其中約90%的人會對幻覺感到恐懼，可能包括鬼魂、類似貓或外星人的生物，有些可能很無害，有的則可能試圖騷擾。

專家表示，睡眠癱瘓具體成因尚不完全清楚，可能與壓力和相關疾病有關；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

睡眠癱瘓成因多 壓力、睡眠不足恐引起

為何會產生幻覺？賈拉勒表示，睡眠癱瘓症並非單純是夢境畫面闖進清醒意識，而是在意識清醒卻又麻木、混亂時，大腦發生行動訊號試圖逃離，卻無法動彈時，進而觸發恐懼與幻覺。沃克說，此時負責推理和邏輯的前額葉皮質活動減少，也會導致幻覺變得極其逼真和情緒化，並被過度活躍的杏仁核（大腦的情緒警報中心）放大。

專家表示，睡眠癱瘓具體成因尚不完全清楚，可能與壓力和相關疾病，如焦慮、創傷後壓力症候群（PTSD）、躁鬱症與恐慌症等有關；或是可能是睡眠不足、時差、睡眠時間不規律、嗜睡症等睡眠障礙或遺傳因素引起。另外，克里夫蘭診所指出，阻塞性睡眠呼吸中止症、使用某些藥物，如注意力缺陷過動症（ADHA）藥物，也可能提高罹患風險。

睡眠充足、紓壓或吃藥 助疾病緩解

沃克表示，睡眠癱瘓症可透過多種練習或治療得到顯著緩解，首先須先養成健康的睡眠習慣，建議每晚7-9小時的充足睡眠；再者，也需做好壓力管理，如正念、放鬆練習等；嚴重者，需使用選擇性血清素再回收抑制劑（SSRI）、三環抗憂鬱劑等藥物，維持睡眠階段間的平穩過渡，甚至減少REM階段。

賈拉勒自創4步驟冥想放鬆法，也曾透過小型試驗嘗試，試著緩解發病情形：

1.從認知上重新評估這次攻擊的意義：閉上眼睛，提醒自己你的經驗很常見，不會因此喪命。

2.從情感上與它保持距離：告訴自己，大腦只是在捉弄你，沒必要因為負面預期而感到害怕，也不必冒險讓情況變得更糟。

3.專注於正面的事情：不論是透過祈禱、想像摯愛的臉孔等方式，讓思緒變得較愉悅。

4.放鬆肌肉，不要動：不要嘗試活動身體，以免向肌肉發送訊號，甚至可能引發幻覺。

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