向全球最幸福城市學習！王惠美參訪丹麥哥本哈根安養中心

彰化縣長王惠美率團前進丹麥的哥本哈根安養中心，了解最幸福城市的在地安老。（彰化縣政府提供）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕向丹麥學習！彰化縣長王惠美率團前往丹麥參訪醫療保健中心，並到全球最幸福城市哥本哈根的安養中心，看到科技與長者照護的結合，尤其安養中心美到像是博物館，室內空間注重綠意與開放，讓長者在藝術活動共伴下，身心靈獲得更好的安養。

王惠美表示，彰化縣即將邁入超高齡社會，目前彰化採取長照機構與社區照顧的雙軌並行制，以「一國中學區一日照中心」為目標，就是希望達到在地安老的理想。

請繼續往下閱讀...

王惠美強調，2025全球200大幸福城市由丹麥哥本哈根拿到第一名，這次走訪位於哥本哈根南部的Ørestad安養中心，建物打破一般安養中心的印象，外觀設計新穎現代感，就像是博物館一樣，內部以綠意與開放為原則，透過藝術課程的安排，讓藝術家進入安養中心開設工作坊，讓安養中心不只是安養，也是充滿美學與人文的空間。

尤其丹麥在引入科技進入老人福利服務的經驗，縣府團隊發現，透過科技智慧照護，結合遠距醫療、穿戴式感測設備與雲端資料平台，可以降低照護人力需求，也能提高長者在宅安老的品質與自主能力。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法