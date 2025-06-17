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再奪2命！ 疾管署估腸病毒新生兒疫情燒到7月底

2025/06/17 14:17

疾管署疫情中心主任郭宏偉說明最新傳染病疫情。（記者林惠琴攝）

疾管署疫情中心主任郭宏偉說明最新傳染病疫情。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今（17日）公布新增2例腸病毒重症死亡，為上週公布的新生兒腸病毒重症個案，分別是南部出生6天大發病女嬰、出生3天大發病男嬰，均感染伊科病毒11型併敗血症休克過世；另上週再增1例腸病毒重症，為南部新生兒男嬰。預估今年至7月底為新生兒腸病毒流行期間，提醒家長提高警戒。

疾管署防疫醫師林詠青表示，新增重症男嬰於出生後第3天出現發燒、呼吸窘迫、黃疸，收治新生兒加護病房，檢查有腸病毒腦膜炎併敗血性休克，伊科病毒11型檢驗陽性，目前仍住新生兒加護病房中

疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，腸病毒上週就診6009人次，較前一週5257人次增加14%，但仍處低點，距離流行期11000人次尚有一段距離。社區流行病毒以伊科病毒11型占34%最多，其次為克沙奇A6型22%、克沙奇A2型12%。

疾管署副署長羅一鈞表示，國內2018年5月至7月也曾有一波新生兒伊科病毒11型疫情，造成8例重症，其中7例死亡，預估今年至7月底為新生兒腸病毒流行期間，呼籲準爸媽和照顧新生兒的醫療機構要提高警戒。

羅一鈞說明，因應新生兒腸病毒疫情，疾管署已依腸病毒流行疫情應變計畫於今日成立應變工作小組，與地方政府共同執行各項應變策略。全國共有89家腸病毒重症責任醫院，衛生局也持續辦理托嬰中心和產後護理之家感控查核。

羅一鈞補充，今年共辦理510家托嬰中心和56家產後護理之家感管查核，分別占所有機構數的22%和30%，目前已完成查核354家托嬰中心和39家產後護理之家。

此外，羅一鈞強調，本週疾管署將召開「重症病例討論會」和「專家會議」，討論此次新生兒腸病毒疫情的醫療處置建議和防治策略建議。

雖然整體腸病毒尚未進入流行期，但新生兒腸病毒重症疫情嚴峻，今年累計7例腸病毒重症，其中5死，重症病例數為6年同期最高，其中新生兒占5例，包含4死，均為伊科病毒11型重症，另2例分別為1個月大嬰兒，感染伊科病毒11型重症已出院，以及1歲幼兒，感染克沙奇B5重症死亡。

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