自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

籲賴清德變「無糖總統」 立委：無糖飲料免稅讓健康加倍

2025/06/17 14:19

民進黨立委鍾佳濱、賴惠員、林月琴、郭昱晴、王正旭、張雅琳、李坤城等人，今天召開「無糖免稅，健康加倍」記者會。（鍾佳濱辦公室提供）

民進黨立委鍾佳濱、賴惠員、林月琴、郭昱晴、王正旭、張雅琳、李坤城等人，今天召開「無糖免稅，健康加倍」記者會。（鍾佳濱辦公室提供）

〔記者陳政宇／台北報導〕為響應總統賴清德「健康台灣」政策，民進黨立委鍾佳濱等人今（17日）呼籲，財政部應調整現行「貨物稅」，讓無添加糖的包裝飲料比照天然果汁享有0%稅率，透過價格機制引導健康消費，更喊話：「建議賴總統能從『全糖總統』，變成『無糖總統』！」

鍾佳濱、賴惠員、林月琴、郭昱晴、王正旭、張雅琳、李坤城等多位民進黨立委，今天召開「無糖免稅，健康加倍」記者會，為全民健康請命。

鍾佳濱指出，現行飲料貨物稅率為：天然果汁0%、稀釋果汁8%、其他飲料15%，但不少無糖茶飲、機能飲品被歸類於「其他飲料」，與高糖飲品課徵相同稅率，形成對健康不利的反向激勵；財政部擔憂稅損，但究竟是3至5億元稅收重要，還是全民健康更重要？無糖飲料應獲得實質鼓勵，而非被懲罰。

林月琴說，2023年健保支出因糖尿病等代謝疾病增加逾133億元，大家不能再忽視，呼籲廠商將省下的稅金投入公共衛生宣導，提醒民眾減糖的重要性。

關於國際案例，郭昱晴提到，英國、墨西哥、南非、美國多州已針對含糖飲料課稅，證明價格政策可有效影響選擇，「我們不是要限制大家喝什麼，而是透過減稅鼓勵選擇無糖飲品，這是最溫和、也最有效益的做法。」

醫師出身的王正旭表示，「營養及健康飲食促進法」去年三讀通過後，政府從校園到社區，積極推動健康飲食教育，從國人飲食習慣及消費選擇的轉變，帶動廠商研發與生產的調整，盼國人能遠離糖尿病、代謝性疾病等慢性病。

張雅琳則補充，台灣青少年肥胖率居亞洲之冠，國高中生肥胖率超過三成；尤其學校周邊飲料店林立，孩子每天喝下的其實是糖水、奶精與各種澱粉添加物，長期將提高代謝病風險。

至於修法方向，李坤城認為，「貨物稅條例」第8條針對純天然果汁、蔬菜汁等免徵貨物稅，目的是維護國民健康、降低肥胖率及減少醫療支出，無糖飲料免稅與該條文方向一致，更是呼應賴總統「健康台灣」的目標，也建議賴總統能從「全糖總統」變成「無糖總統」。

食藥署則回應，目前已推行正面營養標示8年，採用紅綠燈燈號引導健康選擇，業者應確實標示、清楚揭露。標檢局補充，無添加糖尚缺標準定義，將研議訂定國家標準，配合現場製程稽查與事後檢驗，確保執行一致。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中