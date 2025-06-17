籲賴清德變「無糖總統」 立委：無糖飲料免稅讓健康加倍

民進黨立委鍾佳濱、賴惠員、林月琴、郭昱晴、王正旭、張雅琳、李坤城等人，今天召開「無糖免稅，健康加倍」記者會。（鍾佳濱辦公室提供）

〔記者陳政宇／台北報導〕為響應總統賴清德「健康台灣」政策，民進黨立委鍾佳濱等人今（17日）呼籲，財政部應調整現行「貨物稅」，讓無添加糖的包裝飲料比照天然果汁享有0%稅率，透過價格機制引導健康消費，更喊話：「建議賴總統能從『全糖總統』，變成『無糖總統』！」

鍾佳濱、賴惠員、林月琴、郭昱晴、王正旭、張雅琳、李坤城等多位民進黨立委，今天召開「無糖免稅，健康加倍」記者會，為全民健康請命。

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鍾佳濱指出，現行飲料貨物稅率為：天然果汁0%、稀釋果汁8%、其他飲料15%，但不少無糖茶飲、機能飲品被歸類於「其他飲料」，與高糖飲品課徵相同稅率，形成對健康不利的反向激勵；財政部擔憂稅損，但究竟是3至5億元稅收重要，還是全民健康更重要？無糖飲料應獲得實質鼓勵，而非被懲罰。

林月琴說，2023年健保支出因糖尿病等代謝疾病增加逾133億元，大家不能再忽視，呼籲廠商將省下的稅金投入公共衛生宣導，提醒民眾減糖的重要性。

關於國際案例，郭昱晴提到，英國、墨西哥、南非、美國多州已針對含糖飲料課稅，證明價格政策可有效影響選擇，「我們不是要限制大家喝什麼，而是透過減稅鼓勵選擇無糖飲品，這是最溫和、也最有效益的做法。」

醫師出身的王正旭表示，「營養及健康飲食促進法」去年三讀通過後，政府從校園到社區，積極推動健康飲食教育，從國人飲食習慣及消費選擇的轉變，帶動廠商研發與生產的調整，盼國人能遠離糖尿病、代謝性疾病等慢性病。

張雅琳則補充，台灣青少年肥胖率居亞洲之冠，國高中生肥胖率超過三成；尤其學校周邊飲料店林立，孩子每天喝下的其實是糖水、奶精與各種澱粉添加物，長期將提高代謝病風險。

至於修法方向，李坤城認為，「貨物稅條例」第8條針對純天然果汁、蔬菜汁等免徵貨物稅，目的是維護國民健康、降低肥胖率及減少醫療支出，無糖飲料免稅與該條文方向一致，更是呼應賴總統「健康台灣」的目標，也建議賴總統能從「全糖總統」變成「無糖總統」。

食藥署則回應，目前已推行正面營養標示8年，採用紅綠燈燈號引導健康選擇，業者應確實標示、清楚揭露。標檢局補充，無添加糖尚缺標準定義，將研議訂定國家標準，配合現場製程稽查與事後檢驗，確保執行一致。

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