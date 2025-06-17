肺癌治療新突破！美研發奈米「快遞」 精準投藥殺癌細胞

肺癌與囊腫性纖維化等嚴重肺疾治療，可望迎來革命性突破。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕肺癌與囊腫性纖維化等嚴重肺疾治療可望迎來革命性突破！科學家宣布開發出可將遺傳療法精準送達肺部的奈米粒子傳輸系統，能有效將mRNA與基因編輯工具送入病變細胞，不僅安全，亦能避免副作用。動物實驗已證實其療效，相關研究成果已發表於頂尖科學期刊。

根據科技新聞網站《SciTechDaily》報導，此項突破性研究由美國奧勒岡州立大學（OSU）藥學院教授·薩海（Gaurav Sahay）領軍，並與奧勒岡健康與科學大學（OHSU）、芬蘭赫爾辛基大學（University of Helsinki）共同合作。

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科學家開發出一種新型藥物遞送系統（如圖中載體示意），能將基因療法藥物直接運送至肺部，為肺癌和囊腫性纖維化等呼吸道疾病的治療帶來新突破。（圖取自奧勒岡州立大學藥學院/Gaurav Sahay）

團隊在測試逾150種材料後，成功設計出獨特的離子化奈米脂質載體，能攜帶遺傳分子直達肺部受損細胞，在動物實驗中已成功延緩肺腫瘤生長，並改善由囊腫性纖維化（cystic fibrosis）引起的肺功能衰退。

囊腫性纖維化為單一基因缺陷遺傳病，常致肺部濃稠黏液積聚，引發慢性發炎與呼吸困難；肺癌則是全球癌症頭號殺手。研究團隊指出，此新傳輸技術未來有望直接修復病變細胞的基因錯誤，或將特定基因訊息送入腫瘤細胞以啟動免疫反應，大幅提升治療成效。該系統採用「可客製化」的肺靶向脂質（lung-targeting lipids）為核心，其化學合成策略可望加速遺傳療法開發。

薩海教授強調：「我們的合成流程簡潔高效。這證明了遺傳藥物若能精準送達正確位置，就能發揮強大療效，且能在不引發免疫副作用下啟動癌細胞攻擊機制、修復肺部功能。」

此系列研究獲得美國國家癌症研究所（NCI）、國家心肺血液研究所（NHLBI）與囊腫性纖維化基金會（Cystic Fibrosis Foundation）等機構資助。其重要成果已分別發表於《自然通訊》（Nature Communications）及《美國化學學會期刊》（Journal of the American Chemical Society）。未來團隊計劃將此技術平台擴展至其他器官與疾病。

薩海教授的長期目標是：將正確的基因工具運送到正確的細胞位置，為各類疾病提供更安全、更有效的解決方案。這無疑是朝此方向邁進的關鍵一步。

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