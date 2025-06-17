自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

肺癌治療新突破！美研發奈米「快遞」 精準投藥殺癌細胞

2025/06/17 14:00

肺癌與囊腫性纖維化等嚴重肺疾治療，可望迎來革命性突破。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

肺癌與囊腫性纖維化等嚴重肺疾治療，可望迎來革命性突破。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕肺癌與囊腫性纖維化等嚴重肺疾治療可望迎來革命性突破！科學家宣布開發出可將遺傳療法精準送達肺部的奈米粒子傳輸系統，能有效將mRNA與基因編輯工具送入病變細胞，不僅安全，亦能避免副作用。動物實驗已證實其療效，相關研究成果已發表於頂尖科學期刊。

根據科技新聞網站《SciTechDaily》報導，此項突破性研究由美國奧勒岡州立大學（OSU）藥學院教授·薩海（Gaurav Sahay）領軍，並與奧勒岡健康與科學大學（OHSU）、芬蘭赫爾辛基大學（University of Helsinki）共同合作。

科學家開發出一種新型藥物遞送系統（如圖中載體示意），能將基因療法藥物直接運送至肺部，為肺癌和囊腫性纖維化等呼吸道疾病的治療帶來新突破。（圖取自奧勒岡州立大學藥學院/Gaurav Sahay）

科學家開發出一種新型藥物遞送系統（如圖中載體示意），能將基因療法藥物直接運送至肺部，為肺癌和囊腫性纖維化等呼吸道疾病的治療帶來新突破。（圖取自奧勒岡州立大學藥學院/Gaurav Sahay）

團隊在測試逾150種材料後，成功設計出獨特的離子化奈米脂質載體，能攜帶遺傳分子直達肺部受損細胞，在動物實驗中已成功延緩肺腫瘤生長，並改善由囊腫性纖維化（cystic fibrosis）引起的肺功能衰退。

囊腫性纖維化為單一基因缺陷遺傳病，常致肺部濃稠黏液積聚，引發慢性發炎與呼吸困難；肺癌則是全球癌症頭號殺手。研究團隊指出，此新傳輸技術未來有望直接修復病變細胞的基因錯誤，或將特定基因訊息送入腫瘤細胞以啟動免疫反應，大幅提升治療成效。該系統採用「可客製化」的肺靶向脂質（lung-targeting lipids）為核心，其化學合成策略可望加速遺傳療法開發。

薩海教授強調：「我們的合成流程簡潔高效。這證明了遺傳藥物若能精準送達正確位置，就能發揮強大療效，且能在不引發免疫副作用下啟動癌細胞攻擊機制、修復肺部功能。」

此系列研究獲得美國國家癌症研究所（NCI）、國家心肺血液研究所（NHLBI）與囊腫性纖維化基金會（Cystic Fibrosis Foundation）等機構資助。其重要成果已分別發表於《自然通訊》（Nature Communications）及《美國化學學會期刊》（Journal of the American Chemical Society）。未來團隊計劃將此技術平台擴展至其他器官與疾病。

薩海教授的長期目標是：將正確的基因工具運送到正確的細胞位置，為各類疾病提供更安全、更有效的解決方案。這無疑是朝此方向邁進的關鍵一步。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中