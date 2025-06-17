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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

打了「瘦瘦筆」卻懷孕？英官方警告：恐致口服避孕藥失效

2025/06/17 13:45

 

俗稱「瘦瘦筆」的Wegovy減重藥物。最新分析指出，這類藥物因可能影響口服避孕藥的腸胃吸收，導致避孕效果打折，進而引發「瘦瘦筆寶寶」的意外懷孕現象。（路透資料照）

俗稱「瘦瘦筆」的Wegovy減重藥物。最新分析指出，這類藥物因可能影響口服避孕藥的腸胃吸收，導致避孕效果打折，進而引發「瘦瘦筆寶寶」的意外懷孕現象。（路透資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕「瘦瘦筆寶寶」（Ozempic babies）現象在歐美引發熱議！這款被許多人視為減重神器的藥物，竟可能導致口服避孕藥失效，造成使用者意外懷孕。英國藥物監管機構已收到數十起相關通報，並發布了針對育齡女性的使用指引，提醒使用者注意潛在的避孕失敗風險。

根據科學新聞網站《Science　Alert》報導，俗稱「瘦瘦筆」的減重藥物，如Wegovy（主成分semaglutide）和Mounjaro（主成分tirzepatide），其作用原理是模仿人體內一種名為GLP-1的腸道荷爾蒙，以抑制食慾並減緩胃排空速度。正是這個「減緩胃排空」的機制，被認為是影響口服避孕藥效果的關鍵。

專家解釋，口服避孕藥的有效成分主要在小腸被吸收。當「瘦瘦筆」延緩了胃部將食物排入小腸的速度，避孕藥停留在胃中的時間就會拉長。結果就是，避孕藥的有效成分可能還來不及在小腸被完全吸收，就已經通過了消化道，導致血液中的藥物濃度不足，進而影響其抑制排卵的避孕效果。

一項2024年的研究便發現，tirzepatide會使口服避孕藥的吸收量減少20%，且完全吸收的時間延遲了2至4小時。

除了影響藥物吸收，另有兩個因素也不容忽視。首先，「瘦瘦筆」常見的副作用包括嘔吐與腹瀉，這兩種情況都可能讓口服藥物在被身體吸收前就排出體外。其次，減重本身就會提升生育能力。過去醫學已知，肥胖常與生育能力下降有關，因此當使用者因藥物成功減重後，其生育能力可能自然恢復甚至增強，從而增加了懷孕的機率。

那麼，該如何因應？專家指出，非口服的避孕方式，如子宮內避孕器（IUDs）、避孕貼片、避孕植入管或保險套等，因其有效成分不經過腸胃道吸收，較不受「瘦瘦筆」影響。

英國藥物監管機構建議，正在使用口服避孕藥的女性，在開始使用「瘦瘦筆」的前4週，應額外加上一種非口服的避孕方式（如保險套）作為雙重保障，因為這段期間藥物的副作用通常最為明顯。由於目前缺乏這些藥物在懷孕期間的安全性證據，若在使用期間意外懷孕，應立即停藥並諮詢醫師。

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