減重迷思破解！哈佛：改善代謝 不需拘泥體重

哈佛最新研究指出，堅持健康飲食，即使體重未明顯下降，仍能顯著改善心血管與代謝健康，大大鼓舞減重者；圖為情境照。（圖擷取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕減重失敗不代表不健康！哈佛大學最新研究顛覆傳統觀念，發現即使體重沒有減輕，只要堅持健康飲食，近三分之一的「減重困難者」仍能顯著改善心血管代謝健康，降低長期疾病風險。

根據《SciTechDaily》報導，這項研究由哈佛大學陳曾熙公共衛生學院（Harvard T.H. Chan School of Public Health）與以色列本古里安大學（Ben-Gurion University）合作進行，追蹤了 761 名腹部肥胖的以色列上班族，參與為期 18 至 24 個月的飲食介入計畫，涵蓋低脂、低碳水、地中海飲食與強化版的綠色地中海飲食等。

請繼續往下閱讀...

研究顯示，約有 28% 的參與者在介入期間體重未下降，甚至略為上升，被歸類為「體重頑固者」。但即便如此，他們的代謝指標依然出現正向變化，包括「好膽固醇」（HDL）提升、飢餓荷爾蒙「瘦素」（leptin）濃度下降，以及健康風險最高的「內臟脂肪」顯著減少。

「我們的研究重新定義了臨床上的成功標準。」主要作者、哈佛博士後研究員梅爾（Anat Yaskolka Meir）表示：「過去總認為沒瘦就是失敗，但我們發現，不減重也可以擁有實質的健康收益，這是一個值得慶幸的訊息。」

此外，研究團隊更運用「多體學」（omics）工具深入分析，找出 12 個 DNA 甲基化位點，能預測個體是否能長期成功減重。共同通訊作者、哈佛營養學教授夏伊（Iris Shai）指出：「這顯示有些人對飲食的反應差異，可能根植於基因層次，不只是紀律或意志力的問題。」

不過研究人員也坦言，本研究參與者多為中年男性，未來仍需更多針對女性族群的研究加以驗證。該研究成果已刊登於《歐洲預防心臟病學雜誌》（European Journal of Preventive Cardiology），對重新思考「減重等於健康」的觀念提供了重要線索與反思。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法