台中無戶籍青年心智停滯 醫師：14歲前缺互動損智力

台中北屯區北京里出現一名無戶籍青年。（資料照，蘇乙青提供）

〔中央社〕台中無戶籍青年心智停留學齡前。身心精神科醫師表示，14歲前如未經適當教養與人際互動刺激，即使是正常智商的人，都會影響終生智力表現。

21歲黃姓青年因爸爸不曾為他報戶口，他沒有身分證也沒上過學，日前因踩破鄰居家遮雨棚，須賠償新台幣9000元遭趕出家門，被要求自力更生；社會局安置時判斷，青年長期未與外界接觸，心智僅約10至12歲。

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台中北屯區北京里長蘇乙青發現青年坎坷遭遇，青年稱長期被父親要求待在套房裡，不准出門，爸爸會帶食物回來，生病就由爸爸買藥吃，他從來沒上過學，生活起居、教育、知識全靠父親教導或透過電視學習。

衛生福利部台中醫院身心精神科主任醫師章秉純表示，語言、認知、社會情緒發展都需要文化與身邊人刺激，尤其語言在3到6歲是最重要發展階段；最遲在14歲大腦生理結構大致發展完成前，若無經歷適當教養與人際互動，即使先天智能正常，都可能影響終生智力表現。

章秉純以1920年在印度，2名被狼養大的野生女童真實醫學案例，說明2女童被孤兒院工作的一名傳教士發現時，不但與狼一樣用四肢行走，完全不懂人類語言，還會發出與狼差別不大的高嗓尖嘯。

雖經過傳教士多年努力，其中1名女孩只懂得40個單字與簡單語法，另1名勉強進入人類社會，以雙腳行走，但一遇到緊急狀況仍會恢復「狼性」，以四肢迅速移動。

青年已經21歲，應如何協助他融入現代生活，章秉純表示，正常來說，人類在21歲腦部生理發展已結束，青年要能在智力上跟同齡年輕人有同樣表現的機會較低。

他說，若能亡羊補牢，接受較完整關懷、教育與醫療介入；包含完整營養與腦部復能，訓練上相對於早療，須更著重後天可加強的常識、社交技巧完等訓練，方有可能發展部份智力功能，以代償缺損的腦部機能。

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