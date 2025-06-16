健康網》產後變胖不是媽媽的錯 營養師：亂減重恐陷惡性循環

YTR小冰（右）和先生接受營養師諮詢，學習正確飲食控制，以及找到專屬自己的瘦身方法。（Cofit我的專屬營養師提供）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「產後瘦身」是許多媽媽心中最深的無力感。擁有近 20 萬粉絲的 YouTuber 「小冰's happy diet 」曾靠飲控與運動成功瘦下15公斤，但日前她在頻道公開自己產後復胖 8 公斤、情緒瀕臨崩潰的減脂歷程，引發媽媽社團熱烈討論。她坦言，生完二寶後，過去有效的方法全都失靈，為了減重不敢聚餐、只吃水煮，甚至一度因丈夫問了句「要不要吃拉麵」而情緒潰堤。

Cofit總營養師張宜婷提醒，產後媽媽荷爾蒙與生活節奏變動劇烈，若只靠意志力減重，反而更容易陷入壓力肥與自我懷疑的惡性循環。想真正瘦得健康、維持不復胖，首要關鍵是減少焦慮、看懂身體訊號，找到專屬自己的方法。

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想快速瘦身只吃水煮餐 體重卻未因此減輕

YouTuber小冰分享，為了回到產前狀態，曾一度陷入「數字焦慮」，不僅天天強迫自己量體重，只要數字多出 0.5 公斤，就立刻感到挫敗與焦躁。她嚴格壓抑食慾，只吃無油水煮餐盒，甚至連滷味都特別備註「不要醬、不要油」，極度擔心攝取多餘熱量導致減重失敗。但即便如此努力，體重仍無明顯變化，穿衣風格越來越寬鬆，連照鏡子都感到沮喪，甚至開始否定自己。

後來，她學會與食物和解，並且在營養師的協助下，重新建立飲食觀念，順利度過停滯期。同時也透過與社群朋友的健康食材團購，重拾吃得開心、活得自在的感覺，找回對自己的喜歡與肯定。

YTR小冰曾嚐試水煮餐減重，但效果有限，在營養師幫助下，學會和食物和解，重新建立飲食觀念，順利度過停滯期。（Cofit我的專屬營養師提供）

慢性壓力與代謝失調 減重更困難

營養師張宜婷指出，產後媽媽受到荷爾蒙變化、睡眠不足、作息混亂、育兒與家庭壓力影響，身體常處於慢性壓力與代謝失調狀態，讓減重變得特別困難。若此時急於瘦回產前體態，卻又缺乏正確引導，陷入極端節食或高壓策略，反而讓荷爾蒙更加失衡，形成「愈努力愈沒效、愈沒效愈焦慮」的惡性循環。

張宜婷強調，正常產後女性的體脂本就會偏高，特別是腹部與大腿，這是身體自然調整的結果，需要時間與耐心恢復。與其責怪自己，不如尋求專業支持。

張宜婷也提醒媽媽們，不論外表如何變化，我們都該提醒自己，成為一位母親是多麼不容易的事。而且不只是產後媽媽，只要正在為體態感到焦慮者，都要記得「妳值得被理解與善待」。

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