健康網》別小看放屁！ 醫：出現「這1味」快就醫

醫師分享4種常見屁味，臭雞蛋味、臭酸味、無聲無臭但頻繁、腐敗及油耗味；圖為情境照。（圖取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「噗！」你是否曾在公眾場合放屁？忍不住放出來真是讓人尷尬！不過，禾馨醫療直腸外科專任主治醫師陳威智指出，其實屁不只是尷尬的聲音及臭味，更反映出腸道健康警訊，常見有臭雞蛋味、臭酸味、無聲無臭但頻繁、腐敗味及油耗感，若出現腐敗油耗味，可能有消化系統的問題，最好盡速就醫檢查。

陳威智在臉書專頁「痔瘡專家 陳威智醫師-微創痔瘡手術」發文分享，一般人有屁想放時，別只想著要忍住它，而是要在放出後，想辦法從中「聞出問題所在」。他列出以下4個常見的屁味，幫助民眾辨別身體健康。

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屁無聲無味又多次 當心壓力大

●臭雞蛋味：攝取過多蛋白質，如紅肉、蛋、乳製品，使腸道菌叢失衡、消化不良。

醫師指出，放屁若出現臭雞蛋味，可能是紅肉、蛋、乳製品等蛋白質吃太多；示意圖。（圖取自freepik）

●臭酸味：攝取過多加工食品，有腸道發炎、腸躁症、長期便秘等問題。

●無聲無臭，但一整天很多次：吞氣過多，可能是壓力過大或暴飲暴食導致腸胃蠕動加快。

●腐敗味及油耗感：可能是消化系統出現問題，建議盡快就醫檢查。

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