限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》別小看放屁！ 醫：出現「這1味」快就醫
羅碧／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕「噗！」你是否曾在公眾場合放屁？忍不住放出來真是讓人尷尬！不過，禾馨醫療直腸外科專任主治醫師陳威智指出，其實屁不只是尷尬的聲音及臭味，更反映出腸道健康警訊，常見有臭雞蛋味、臭酸味、無聲無臭但頻繁、腐敗味及油耗感，若出現腐敗油耗味，可能有消化系統的問題，最好盡速就醫檢查。
陳威智在臉書專頁「痔瘡專家 陳威智醫師-微創痔瘡手術」發文分享，一般人有屁想放時，別只想著要忍住它，而是要在放出後，想辦法從中「聞出問題所在」。他列出以下4個常見的屁味，幫助民眾辨別身體健康。
請繼續往下閱讀...
屁無聲無味又多次 當心壓力大
●臭雞蛋味：攝取過多蛋白質，如紅肉、蛋、乳製品，使腸道菌叢失衡、消化不良。
●臭酸味：攝取過多加工食品，有腸道發炎、腸躁症、長期便秘等問題。
●無聲無臭，但一整天很多次：吞氣過多，可能是壓力過大或暴飲暴食導致腸胃蠕動加快。
●腐敗味及油耗感：可能是消化系統出現問題，建議盡快就醫檢查。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應