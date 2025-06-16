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健康網》「吸入藥」無色無味有效？ 醫：療效佳、副作用低
羅碧／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕為什麼我要用吸入藥？沒味道沒顆粒、一天才吸一次有效嗎？針對部分患者對吸入性藥物療效的疑慮，宇平診所心臟內科醫師劉中平在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文表示，吸入性藥物已成為呼吸道疾病治療的重要方式，尤其適用於氣喘與慢性阻塞性肺病患者。
劉中平指出，許多呼吸道疾病的治療都需要使用類固醇或支氣管擴張劑，但若採用口服藥物，容易出現心悸或免疫抑制等副作用。相比之下，透過吸入的方式，藥物能直接作用於肺部，療效佳、副作用少。
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有些患者對於無色、無味、顆粒極細的吸入性藥物產生疑問，擔心「沒味道、一天只吸一次，真的有效嗎？」對此，劉中平強調，現今吸入性藥物技術已相當成熟，且多數已設計為長效型，一天一次即可維持療效。若初期症狀仍未穩定，可搭配短效型吸入劑或口服藥物，待氣管逐步穩定後，再停用短效藥物。
劉中平說，很多長輩還是習慣吃藥，但其實現在藥物治療進步了，不一定要選擇口服藥物，用吸的也不錯。
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