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健康網》流汗變熊貓眼？ 食藥署公開「眼粧防暈」4秘訣
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕夏季天氣悶熱潮濕，許多人辛苦畫好的精緻眼粧，出門沒多久卻變成「熊貓眼」，讓愛美女性十分困擾。對此，食藥署在臉書專頁「TFDA 化粧品安全使用」提醒，夏天因氣溫高、濕度大，皮脂腺分泌旺盛，不僅容易讓底粧浮起、斑駁，眼粧更是「重災區」，因此分享4大防暈小技巧，包含：眼皮控油打底、選用防水防油產品、減少內眼線、隨身攜帶補粧小物，便可持久乾淨的眼粧。
1. 眼皮控油打底
食藥署表示，上粧前可使用專用眼影打底膏或少量蜜粉，先將眼皮的油脂控制住，能有效提升眼粧服貼度，減少出油造成的暈染。
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2. 選用防水防油產品
食藥署建議，挑選具防水、防油、抗暈染配方的眼線筆與睫毛膏，增加眼粧的耐久度，避免因汗水、油脂而脫粧。
3. 減少內眼線範圍
內眼線緊鄰淚液與油脂分泌區，是最容易暈染的位置。食藥署建議，可改畫眼尾或用眼影代替內眼線，同樣能增強眼神魅力。
4. 隨身攜帶補粧小物
夏天難以避免出油與流汗，隨身攜帶吸油面紙、棉花棒搭配眼唇卸粧液，以及補粧用眼線筆或迷你睫毛膏，隨時維護粧容完整。
食藥署提醒，做好打底、選對產品，加上適時補粧，就能讓你的眼粧在炎炎夏日依舊完美動人，不再變身「熊貓眼」。
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