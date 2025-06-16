健康網》「豆穀菜」不是菜？ 學者：是這2類統稱！

洪泰雄解釋，「豆穀菜」事實上是「豆類」與「穀類」這2大類植物性食材的統稱；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「豆穀菜」是什麼？營養學者洪泰雄近日在臉書分享，孩子在學校聽到「豆穀菜」這個詞，誤以為是一種特定的蔬菜，讓人一時不知如何解釋。事實上是「豆類」與「穀類」這2大類植物性食材的統稱，常見於學校營養午餐或健康教育教材中，為鼓勵多攝取富含植物性蛋白質，與優質碳水化合物的食物來源。

洪泰雄表示，其實「豆穀菜」並不是某一種蔬菜，而是營養學中的分類用語，泛指「豆類」與「穀類」這2大類植物性食材的統稱。常見的豆類，包括黃豆、黑豆、紅豆、毛豆、四季豆、豌豆、綠豆等；而穀類則有米、麥、玉米、小米、燕麥、蕎麥等。

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洪泰雄表示，平常吃的毛豆、紅豆、燕麥、飯、玉米都屬於「豆穀菜」範疇；圖為情境照。（圖取自freepik）

「豆穀菜」這個詞彙，常見於學校營養午餐或健康教育教材中，主要是鼓勵學生多攝取富含植物性蛋白質與優質碳水化合物的食物來源。洪泰雄以淺顯易懂的方式解釋：「豆穀菜不是一種特定的菜啦，它是營養老師說的分類名稱，像是豆子和穀物類的食物合起來的統稱。平常吃的毛豆、紅豆、燕麥、飯、玉米這些都是喔！」

他也建議，家長若遇到類似問題，可以舉生活中的實際例子來說明，例如紅豆湯、玉米濃湯、毛豆、白飯等，都是「豆穀菜」的一員，讓孩子更容易理解，也能從中學會均衡飲食的重要性。

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