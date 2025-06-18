健康網》夏季補元氣！ DIY「地火之心米鰻」超營養

「地火之心米鰻」這道料理運用了蒲燒鰻片，搭配膳食纖維豐富的地瓜，再以紅椒、黃椒、奇異果、火龍果等多種繽紛蔬果妝點擺盤。（圖擷取自漁業署臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日，吃鰻魚營養又開胃！農業部漁業署在臉書專頁分享推薦「地火之心米鰻」料理，不僅富含蛋白質、維生素A、維生素B12與omega-3等多種營養素，還能透過多樣變化，做出視覺與味覺兼具的美味餐點，讓家長與孩子都能樂在其中。

「地火之心米鰻」這道料理運用了蒲燒鰻片，搭配膳食纖維豐富的地瓜，再以紅椒、黃椒、奇異果、火龍果等多種繽紛蔬果妝點擺盤，不僅營養均衡，鮮豔的顏色更能刺激食慾，成為夏天餐桌上的亮點。

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有趣的是，漁業署也貼心推薦家中若有多餘粽子時，可以將粽子蒸熱後壓實塑型，再下鍋煎至外酥內Q，取代米飯層，巧妙變化吃法，達到「一兼二顧」的美味新選擇。

漁業署說，鰻魚富含蛋白質、維生素A、維生素B12與omega-3等多種營養素。（圖擷取自漁業署臉書）

地火之心米鰻

材料清單：蒲燒鰻片120g、十六穀米80g、糯米80g；地瓜1條、火龍果1顆、奇異果1顆；紅黃椒各半顆、綠花椰菜半顆；太白粉、中筋麵粉、鹽、油適量。

簡易作法

1. 蒲燒鰻片蒸熟後切片備用。

2. 紅椒、黃椒切片做裝飾。

3. 地瓜蒸熟壓泥，拌入麵粉與太白粉後塑型，下鍋煎至定型。

4. 十六穀米與糯米拌勻煮熟，同樣下鍋煎至定型。

5. 火龍果與地瓜混合，也可塑型煎熟增添風味與色彩。

營養滿分又富創意的米鰻料理，簡單幾個步驟即可完成，不僅消暑開胃，更是親子動手做料理的好選擇。

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