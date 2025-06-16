青年學子患「自然缺乏症」？ 國教院長：戶外教育是解方

國教院長林從一發出警語指，科技和AI之豐富，挑戰真實世界，而有青年學子患自然缺乏症之警示，戶外教育是時代解方；圖為林從一過去至嘉義大學，看到學生忙清牛糞、餵牛吃草料時，肯定年輕人踏實做農事。（取自林從一臉書）

〔記者林曉雲／台北報導〕暑假快到了，教育部「戶外教育資源平台」升級改版，教育部國教署與國家教育研究院合出「場域之戶外教育發展指引」，國教院長林從一提出警訊指，科技與AI人工智慧飛速發展，教育情境與困境更複雜，豐富的虛擬世界對真實世界提出挑戰，使青年學子對人我及人境關係愈疏離，甚至有「自然缺乏症」之警示，學生逐漸失去與真實互動的能力，對世界變得冷漠，也缺乏對自然大美的感知，甚至喪失對土地與生命的敬意。

但林從一說，科技和AI無法取代人性，教育關注的不是科技的威脅，科技反成為外在的契機，幫助重新審視人類與世界的關係，喚醒探求生命本真的意識，戶外教育作為現代文明產物，是一座橋樑，是一劑時代處方，在永續發展全球議題下，是可激發學生關心環境和行動的契機。

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教育部國教署組長蔡宜靜說明，教育部「戶外教育資源平台」共有全國300筆場域和近200條路線，輸入AI資料標籤搜尋，結合沈浸式地圖探索功能，使用者一鍵點選，即可設定好路線及停靠點等功能。

萬大發電廠過往不開放，教育部納戶外教育資源場域，推出多項課程。（取自萬大電廠臉書）

例如過去未開放的萬大發電廠，位於南投縣仁愛鄉，含括萬大部落、親愛部落、松林、萬豐與霧社部落一帶，興建於溪流與山林間，同時具有森林生態系多樣物種，還包含溪流生態系特殊的功能地位，生態環境保存良好，推出「萬大生態大冒險」等多種課程，讓民眾可一揭其神秘面紗。

蔡宜靜表示，結合Google地圖功能，使用者一鍵點選，即可設定好路線、停靠點等功能，提供教師更多教學點子，也促進大眾了解戶外教育，並透過分享實踐經驗、議題探討文章，以及彙整相關教學工具、檢核表，提供安全風險、課程規劃等主題式錦囊包。

蔡宜靜說，平台也可成為大眾安排假日戶外活動的好幫手，教育部攜手各部會辦理「2025跨部會環島戶外教育季」活動，推出雙重獎勵，有機會抽中專屬好禮。

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