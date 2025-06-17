健康網》吃益生菌別配熱水！ 掌握「5關鍵」腸保健康更有感

醫師指出，想讓益生菌發揮作用，記得掌握5關鍵；示意圖。（圖取自shutterstock）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕人體健康與腸道菌叢有著密切的關聯，因此有些人會購買益生菌保健食品服用；對此，林口長庚胃腸肝膽科副教授李柏賢提醒，想讓益生菌發揮作用，記得掌握5關鍵，包括：規律服用、選對菌比選多菌重要、排便太有感小心是瀉藥偽裝、益生菌與抗生素錯開服用，尤其建議別用熱水吞益生菌，並謹記益生菌只是保健品，有疾病時，應尋求醫師治療。

益生菌天天吃才有感

李柏賢於臉書專頁「Dr.Le 李柏賢」發文指出，多數益生菌只會短暫停留腸道，不會永久定殖，若未持續補充，不久就都會打包走人，因此建議至少持續服用1–3個月，才能幫助原生菌叢逐漸回到健康狀態。

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不同菌株更有專長 選對比選多重要

李柏賢強調，千萬別被「多菌配方」迷惑，益生菌講求菌株特異性。就算都叫乳酸菌，不同菌株也有不同本領，有的幫助排便、有的穩定情緒、有的調節免疫。常見配方類型包括：單株菌，也就是針對性明確、研究清楚；多株菌則是模擬自然菌叢多樣性，強調協同作用，適合如潰瘍性結腸炎等複雜情況。

李柏賢提醒，選購重點不是菌多，而是選對需要的那一株菌！同時他也提醒，台灣只有取得「健康食品小綠人標章」的產品，才能合法宣稱「免疫調節」、「腸胃功能改善」等保健功效；反之，沒有標章卻標榜療效，可能違反《食品安全衛生管理法》，購買前要睜大眼睛。

醫師提醒，吃完益生菌排便超有感，小心是瀉藥假扮益生菌；情境照。（圖取自shutterstock）

排便太有感 小心瀉藥假扮益生菌

吃完益生菌，立刻通體舒暢超有效？李柏賢表示，別高興太早，這可能不是「好菌厲害」，而是偷偷加了瀉劑成分（如番瀉葉、氧化鎂）來刺激排便。長期使用可能讓腸道變懶，造成依賴或黑腸症。

李柏賢建議，購買前請詳閱成分標示，避開「偽順暢陷阱」。此外，也要留意是否添加了不必要的香料、甜味劑或色素，造成健康疑慮與身體負擔。建議選購時注意成分，應該儘量愈單純愈好。

吃對時間 效果升級

益生菌服用時間也是一大重點，李柏賢說，抗生素殺菌不分敵我，連好菌也會一起殲滅，因此建議本身有在服用抗生素，就算有些特定菌株較能耐抗生素，還是要錯開至少2小時服用較保險。

那麼益生菌該空腹吃，還是飯後吃呢？李柏賢提及，須依產品設計而定，建議照著指示服用最準。簡單區分來說，有抗胃酸包覆技術（如小晶球）或腸溶膠囊設計，才能確保益生菌通過胃酸考驗，順利抵達腸道發揮作用，這類益生菌空腹吃更有效；較不耐酸、無特殊包覆的菌株，就會建議飯後吃較穩定。

李柏賢提醒，千萬別用熱水吞益生菌，超過40°C的水可能讓活菌陣亡，請用常溫或微溫水（不燙手），才不會白費苦心！另外，許多益生菌需要低溫冷藏保存，高溫可能讓好菌失去活性，購買後請依產品建議保存，避免放在車上或陽光直射處。

醫師表示，益生菌可幫助調整菌叢、促進排便、穩定免疫與情緒，對保健族群很有幫助，但如果已是疾病狀態，應尋求專業醫師治療；示意圖。（資料照）

益生菌是保養 不是治病

李柏賢提到，益生菌可幫助調整菌叢、促進排便、穩定免疫與情緒，對保健族群很有幫助，但如果已是疾病狀態，光靠市售益生菌是不夠的！治療疾病可能需要進階療法—糞便微菌移植（FMT），其為1種重建整體腸道菌叢的方式，是治療反覆困難梭菌感染的標準療法。

除了補充益生菌，也別忘了餵飽它們！李柏賢補充，益生元（Prebiotics）是好菌最愛的「糧食」，像是膳食纖維、多酚類和天然寡糖，能幫助好菌茁壯、維持腸道菌叢平衡。近年研究發現，益生菌在腸道中產生的代謝物，才是調節免疫、維持腸道屏障功能的關鍵因子，這些物質就被稱為後生元，因此益生元、益生菌的雙向搭配，才是打造好菌優勢、養出健康體質的黃金組合。

李柏賢舉例，綠色地中海飲食富含植物性蛋白與益生元食材，被證實能有效養好菌、提升腸道好菌比例，是目前最具科學根據的益菌飲食法之一。

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