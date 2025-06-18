健康網》「這色食材」超補腦！ 研究：抗發炎、增記憶、防失智

研究指出，黑色食材有助於補腦，如海帶芽、黑木耳、海藻沙拉等；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您是否經常用腦過度，自覺記憶力變差、大腦卡卡？三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文引述美國1項研究指出，黑色系食材，如黑木耳、海帶芽、海藻沙拉，含有藻褐素與黑木耳多醣體，具有增加記憶力、抗發炎、防失智的功能，有助於改善大腦當機問題。

藻褐素防失智 改善大腦記憶力

蕭捷健分享，藻褐素（fucoxanthin）是一種具抗氧化作用的天然成分，起初是海藻為了在海底弱光環境中爭取陽光、經演化所產生的，能從450至540奈米的藍綠光中，額外多撈出10%的能量。這樣的特性也讓藻褐素進入人體後，能在細胞中產生對抗氧化壓力。

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他進一步引述2024年美國德州1項臨床試驗，該研究招募了60至75歲、有自覺記憶力下滑的族群，每日攝取藻褐素，連續12週後，觀察其對大腦功能的影響。

研究結果發現，受試者的視覺記憶提升15%、工作記憶增加12%，血液中的氧化指標（MDA）則下降約18%。此外，蕭捷健指出，動物實驗也證實，補充藻褐素能改善阿茲海默症小鼠的迷宮測驗表現，並有效降低其腦部的發炎指數。

黑木耳多醣體 幫助身體抗發炎

蕭捷健表示，除了藻褐素，森林中的「黑木耳多醣體」更是身體的天然滅火器。黑木耳中的「β-葡聚醣」能將Nrf2這支「細胞消防隊長」拉出來站崗，並號召SOD、GSH等抗氧化酶全員到齊，抵擋自由基在體內亂竄。最近的小鼠實驗也顯示，它能改善糖代謝、降低氧化損傷。

他進一步說明，大腦裡的慢性發炎會讓神經細胞無法順利傳遞訊號，甚至加速類澱粉（amyloid-like proteins）沉積，這些蛋白質一旦堆積過頭，就可能變成阿茲海默症的導火線。

所以，攝取像藻褐素、黑木耳多醣體這類天然植化素，不只能幫忙清除自由基、減少氧化壓力，還能降低腦中發炎訊號，讓神經傳導不卡關，腦袋自然順起來。

最後，蕭捷健提及有著「長壽村」美譽的沖繩，它之所以能成為百歲人口密度世界第一的地方，與飲食習慣息息相關，當地居民日常飲食中多以海藻、苦瓜、地瓜等「天然食材」為主。

醫師表示，沖繩居民之所以長壽，與飲食習慣息息相關，當地人多攝取苦瓜、地瓜、海藻等天然食材；示意圖。（圖取自freepik）

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