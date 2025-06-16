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健康 > 心理精神

健康網》藍光偷走好心情！ 醫：「3招」大腦擺脫憂鬱重開機

2025/06/16 19:46

醫師表示，國外研究指出，夜晚的光會透過視覺神經傳到大腦控制快樂區域，讓人容易憂鬱，影響最大的便是人造藍光，如手機等；情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，國外研究指出，夜晚的光會透過視覺神經傳到大腦控制快樂區域，讓人容易憂鬱，影響最大的便是人造藍光，如手機等；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕情緒越來越容易低落，以為自己只是心理壓力大？台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述國外研究表示，夜晚的光會透過視覺神經傳到大腦控制快樂與動機的區域，讓人容易憂鬱不快樂，其中影響最大的便是人造藍光。建議睡前2小時減少手機等產品的使用移除會發亮的充電器與電子時鐘；早上起床後，半小時內曬點自然光，有助大腦重新開機，穩定情緒。

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，門診常有病人反映睡不好、沒精神，以為情緒低落是心理問題。但據國外新研究指出，也許根本不是心理出問題，而是我們眼睛看到的光，影響了大腦處理情緒的方式。2025年發表在《美國國家科學院院刊》的1篇研究，提出實驗數據指出，夜晚的光會透過視覺神經，一路傳到大腦控制快樂與動機的區域，讓人變得不快樂。

人造藍光導致褪黑激素被抑制

張家銘說，該研究指出，其中影響最大的是藍光（blue light）。白天太陽光中就含有藍光，它會讓我們清醒、提升注意力，也有助於調節生理時鐘。但問題是，現代人白天接觸自然光太少，晚上卻大量接觸手機、電腦、平板、LED燈等人造藍光，導致大腦以為「白天還沒過完」，褪黑激素被抑制，睡意被打亂，久而久之，情緒也會被影響。

此外，該研究還做了大腦基因分析，發現伏隔核中有超過300個基因受到藍光影響，其中包括：與情緒調節有關的血清素受體基因（HTR1A、HTR2A）；負責神經可塑性與穩定度的NCAN、HAPLN4；這些基因的變化，代表大腦可能已經「記住」這種夜間光線的刺激，長期下來，不只是情緒改變，連大腦功能的穩定性也會被破壞。

改變生活習慣遠離藍光型憂鬱

張家銘表示，這些科學發現帶來很實用的提醒，不妨從改變生活中的小事做起，幫助自己遠離「藍光型憂鬱」。首先，睡前2小時先幫大腦「減光」，避免使用手機、平板、電視等，讓大腦知道該休息了。接著，關掉小夜燈，使用遮光窗簾，移除會發亮的電子產品，身體才能進入深度修復模式。最後，早上起床後，半小時內曬點自然光，可說是幫大腦重新開機最天然的方法。

張家銘提醒，光是看得見的節奏，也是不知不覺的壓力來源。這篇研究提醒我們：有時候或許不是心情不好，而是應讓身體沉靜的夜晚，卻被各種光源干擾得無所遁形所致。

醫師說，為免人造藍光影響情緒，除睡減少手機使用、移除發亮產品；建議早上起床後，半小時內曬點自然光；有助大腦重新開機，穩定情緒；情境照。（圖取自freepik）

醫師說，為免人造藍光影響情緒，除睡減少手機使用、移除發亮產品；建議早上起床後，半小時內曬點自然光；有助大腦重新開機，穩定情緒；情境照。（圖取自freepik）

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