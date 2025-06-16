急重症缺人！腦中風取栓評估陷困境 吳明賢籲制度改革

台大醫院院長吳明賢。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕近期除了護理師出現離職潮外，急重症醫師也出現離職情況，且年輕醫師普遍不願意選擇急重症科別，台大醫院院長吳明賢說，目前台大醫院總院人力大致穩定，但分院可能會遇到這樣的問題，人力短缺應該回歸本質處理，台灣有優秀的醫療人才，但制度應回歸以病人為中心的設計，而非以專科考量。

台灣醫療從業環境不佳，使許多醫護人員陸續離開職場，年輕醫師選擇急重症科別的意願也偏低。吳明賢指出，目前台大醫院總院人力還算理想，但分院可能也會遇到人力問題，雖近年來大家重視人才，情況稍有改善，但因為人口結構改變，全世界百工百業都在缺工，不只有醫療面臨人力欠缺問題。

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吳明賢認為，目前的制度存在改善空間，以近期備受討論的急性缺血性腦中風取栓來說，不只有神經內科，心血管內科對於取栓也有很好的經驗，雖神經內科勇於承擔治療此類患者的任務，但也為自己帶來相當大的困擾，在神經內科人力比心血管內科少的情況下，年輕醫師覺得自己天天在值班。

此外，吳明賢提到，又以急診為例，在急診專科化以前，需由內外科醫師負責急診業務，當時常開玩笑說這是「有期徒刑」，在急診專科化之後，就變成「無期徒刑」，也因此衍伸出一些制度上的問題。

吳明賢強調，以專業為中心設計，是為了提高品質，一開始這樣當然很好，但人力不足時，很容易把自己陷於困境，台灣的醫事人員都很優秀，但還需要有合理的制度配合，回歸以病人為中心的設計。

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