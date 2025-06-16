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14歲青少年感染罕見細菌後數天內死亡 醫師發出這可怕警告

2025/06/16 13:13

美國發生青少年被腦膜炎雙球菌菌血症的罕見血液感染病逝的案例；圖為情境照，與文中人物無關。（圖取自freepik）

美國發生青少年被腦膜炎雙球菌菌血症的罕見血液感染病逝的案例；圖為情境照，與文中人物無關。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕南卡羅來納州14歲青少年漢德（William Hand）8日不幸死於一種名為腦膜炎雙球菌菌血症的罕見血液感染，他幾日前才感染這種快速傳播疾病。對此，醫師伯奇（Anna-Kathryn Burch）警告，這類感染發生非常快，一旦開始，有時很難挽救感染者生命。

根據《每日郵報》報導，父親表示「他（漢德）凌晨5點之前就醒了，且身體狀況不佳，之後一切像滾雪球一樣越滾越大，上帝把他召喚回家了。」

在漢德追思會舉行時，他的家人請求大家捐款，以支持在普里斯瑪健康兒童醫院（Prisma Health Children's Hospital）照顧漢德生命最後時刻的團隊。

漢德的訃聞寫說「他的離去留下了永遠無法填補的空白，但他快樂精神和爽朗笑容將永遠活在所有人心中，即使只是短暫相識。」

腦膜炎雙球菌菌血症，是由進入血液的腦膜炎雙球菌引起。醫師伯奇指出，該疾病透過唾液或呼吸道分泌物傳播，可以透過密切接觸和共用及餐具在人與人之間傳播。

伯奇聲稱，疾病症狀包括高燒、劇烈頭痛、畏光、噁心或嘔吐等。它也可能引起按壓後不會消退的皮疹。

伯奇補充，該疾病雖具有侵襲性但並不常見，且並非總是致命。南卡羅來納州公共衛生部也報告稱，過去1年半內南卡羅來納州共報告了12例腦膜炎雙球菌菌血症病例，其中4例死亡。

另外，美國疾病管制與預防中心（CDC）數據顯示，預防腦膜炎雙球菌菌血症最有效的措施是接種疫苗。

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