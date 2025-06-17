自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》咖啡不只用喝的！ 研究：聞香5分鐘醒腦提升記憶力

2025/06/17 06:30

醫師表示，國外研究指出，咖啡香氣有助提升大腦注意力，甚至只需聞香5分鐘，就能提高工作記憶與警覺度，讓人更清醒；情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，國外研究指出，咖啡香氣有助提升大腦注意力，甚至只需聞香5分鐘，就能提高工作記憶與警覺度，讓人更清醒；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕精神不濟時，經常想來杯咖啡，是否感覺只聞咖啡香，頭腦就清醒了？林口長庚胃腸肝膽科副教授李柏賢引述國外研究內容指出，不僅咖啡香氣有助提升大腦注意力，隨機對照實驗結果甚至發現，受試者只需嗅聞咖啡香5分鐘，就能提高工作記憶與警覺；顯示聞咖啡香真的能影響大腦與情緒，讓人更清醒。

瞬間提神：思緒敏捷記憶力增

李柏賢於臉書專頁「Dr.Le 李柏賢」發文表示，在國外研究實驗中，將受試者分成「有咖啡香」環境與「無氣味」環境2組，結果發現，有咖啡香者在推理測驗表現上顯著更佳；不僅香氣本身能提高大腦注意力，再加上「我會更清醒」的心理預期，進而讓思緒更敏捷、記憶力更好。另一項隨機對照試驗甚至顯示，只需吸入咖啡香氣5分鐘，便能提升工作記憶與警覺度，而且不會升高皮質醇或血壓，屬於溫和且安全的覺醒方式。

聞香減壓：血壓、心跳更平穩

此外，李柏賢提及，另項研究表示，在牙科診間，當病患吸入烘焙咖啡香氣後，唾液中α-澱粉酶與皮質醇均顯著下降；此外，心跳與血壓也更平穩。顯示咖啡香有助身心在緊張中找到平衡，就算不飲用，也能成為日常壓力的小小喘息空間。

嗅聞2撇步：咖啡因敏感也適用

李柏賢說，只聞香不喝咖啡，不僅能享受香氣帶來的清新與療癒，還可避免腸胃不適或心悸等症狀，即使咖啡因敏感者也適用，可說是另類享受咖啡的新選擇；並提出以下2個簡易聞香小撇步，推薦不妨試試：

早晨深呼吸：沖煮咖啡時，靠近香氣深呼吸5–10秒，啟動一天的專注模式。

隨身聞香瓶：將咖啡豆裝入密封小瓶，工作卡關或情緒低落時，不妨打開聞一下，有助提神醒腦。

李柏賢表示，咖啡香不只是嗅覺享受，更是一種日常療癒的訊號疲累或心煩時，不妨沖杯咖啡，讓香氣充滿周遭，喚醒你的專注力並舒緩壓力。

醫師說，只聞香不喝咖啡，咖啡因敏感者也適用，可將咖啡豆裝入密封瓶，工作卡關或情緒低落時，不妨聞一下，有助提神醒腦；情境照。（圖取自freepik）

醫師說，只聞香不喝咖啡，咖啡因敏感者也適用，可將咖啡豆裝入密封瓶，工作卡關或情緒低落時，不妨聞一下，有助提神醒腦；情境照。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中