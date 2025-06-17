健康網》咖啡不只用喝的！ 研究：聞香5分鐘醒腦提升記憶力

醫師表示，國外研究指出，咖啡香氣有助提升大腦注意力，甚至只需聞香5分鐘，就能提高工作記憶與警覺度，讓人更清醒；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕精神不濟時，經常想來杯咖啡，是否感覺只聞咖啡香，頭腦就清醒了？林口長庚胃腸肝膽科副教授李柏賢引述國外研究內容指出，不僅咖啡香氣有助提升大腦注意力，隨機對照實驗結果甚至發現，受試者只需嗅聞咖啡香5分鐘，就能提高工作記憶與警覺；顯示聞咖啡香真的能影響大腦與情緒，讓人更清醒。

瞬間提神：思緒敏捷記憶力增

李柏賢於臉書專頁「Dr.Le 李柏賢」發文表示，在國外研究實驗中，將受試者分成「有咖啡香」環境與「無氣味」環境2組，結果發現，有咖啡香者在推理測驗表現上顯著更佳；不僅香氣本身能提高大腦注意力，再加上「我會更清醒」的心理預期，進而讓思緒更敏捷、記憶力更好。另一項隨機對照試驗甚至顯示，只需吸入咖啡香氣5分鐘，便能提升工作記憶與警覺度，而且不會升高皮質醇或血壓，屬於溫和且安全的覺醒方式。

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聞香減壓：血壓、心跳更平穩

此外，李柏賢提及，另項研究表示，在牙科診間，當病患吸入烘焙咖啡香氣後，唾液中α-澱粉酶與皮質醇均顯著下降；此外，心跳與血壓也更平穩。顯示咖啡香有助身心在緊張中找到平衡，就算不飲用，也能成為日常壓力的小小喘息空間。

嗅聞2撇步：咖啡因敏感也適用

李柏賢說，只聞香不喝咖啡，不僅能享受香氣帶來的清新與療癒，還可避免腸胃不適或心悸等症狀，即使咖啡因敏感者也適用，可說是另類享受咖啡的新選擇；並提出以下2個簡易聞香小撇步，推薦不妨試試：

●早晨深呼吸：沖煮咖啡時，靠近香氣深呼吸5–10秒，啟動一天的專注模式。

●隨身聞香瓶：將咖啡豆裝入密封小瓶，工作卡關或情緒低落時，不妨打開聞一下，有助提神醒腦。

李柏賢表示，咖啡香不只是嗅覺享受，更是一種日常療癒的訊號疲累或心煩時，不妨沖杯咖啡，讓香氣充滿周遭，喚醒你的專注力並舒緩壓力。

醫師說，只聞香不喝咖啡，咖啡因敏感者也適用，可將咖啡豆裝入密封瓶，工作卡關或情緒低落時，不妨聞一下，有助提神醒腦；情境照。（圖取自freepik）

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