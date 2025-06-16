健康網》愛吃1物恐陷掉髮危機！ 營養師推「6類食物」改善

營養師分享養髮食物，如含鋅的海鮮、含鐵的豬肝、含維生素C的芭樂、含B群的全穀飯等；示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕都說頭髮是人的第2張臉，如果年紀輕輕就有落髮危機，真的很讓人崩潰！營養師高敏敏在臉書專頁發文分享，引起掉髮的原因有很多，其中，與飲食有關的像是愛吃生雞蛋，就容易產生抗生物素蛋白，阻礙頭髮吸收營養。對此，她推薦有助於養髮的6類食物，如魚與低脂肉等優質蛋白質、含鐵的豬肝、含維生素C的芭樂、含B群的全穀飯、含鋅的海鮮，以及堅果與酪梨等好油。

高敏敏指出，若有掉髮問題，可以觀察是否有些隱藏因素，例如睡眠不足干擾荷爾蒙分泌，就會影響頭髮生長；節食使身體營養不足，頭髮養分自然不夠；愛吃生蛋會讓體內產生大量抗生物素蛋白，阻礙頭髮吸收營養；過度染燙髮，使頭皮、髮絲損傷而落髮；壓力過大，導致休止期脫髮、大量掉髮。

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營養師表示，喜歡吃生雞蛋者，身體容易產生大量抗生物素蛋白，阻礙頭髮吸收營養；示意圖。（圖取自freepik）

改善掉髮必吃6大營養素

●優質蛋白質：是最重要的基底，可以維持毛囊的活力、增加髮絲彈性，也有助於修復受損頭皮。推薦食物：魚類、低脂肉類、雞蛋、豆腐等豆類。

●鐵質：如果鐵不足，毛囊會進入休止期，導致落髮增加；足夠的鐵質可以讓紅血球運輸氧氣到毛囊，避免因貧血而發生落髮問題。推薦食物：牡蠣、豬肝、紅莧菜、鴨血。

●維生素C：抗氧化效果可以保護毛囊、對抗壓力、形成髮內膠原蛋白。推薦食物：芭樂、莓果、柳橙、蘋果、奇異果。

●維生素B群：促進蛋白質合成、頭髮生長和修復。推薦食物：綠色蔬菜、全穀飯、燕麥胚芽、瘦肉、奶類。

●必須脂肪酸：幫助頭髮主成分的角質形成，促進健康頭皮、增強毛囊活力。推薦食物：堅果、好油、酪梨、鮭魚。

●鋅：體內鋅濃度下降，易造成落髮。推薦食物：牡蠣、蛤蜊、海鮮、肉類。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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