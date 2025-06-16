4症狀恐是思覺失調症 衛生局籲及早就醫治療

思覺失調症患者可能出現幻覺、妄想，南投縣衛生局呼籲民眾若出現症狀應及早接受診斷治療；此為醫師看診示意圖。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕思覺失調症逐漸受到大家關注，南投縣政府衛生局指出，思覺失調症（Schizophrenia）是1種影響深遠的精神疾病，患者可能出現幻覺、妄想，以及思考和行為上的混亂，進而干擾日常生活與人際互動，若有這些症狀不應輕視或認為只是「想太多」，應及早尋求專業診斷，只要能及早發現並接受適當治療，仍有機會穩定生活、提升適應能力。

個案小明（化名）是1名剛踏入職場的年輕人，起初工作表現亮眼，但隨著時間推移，他逐漸感到焦慮和難以專注，他常覺得同事在背後議論自己，甚至認為主管在會議上故意針對他。隨著症狀加劇，小明耳邊時常出現帶有攻擊性的聲音，這讓他愈加封閉自己，與家人的溝通也日益困難，出現嚴重失眠甚至因此失去工作。

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幸好，在家人的鼓勵下，小明前往身心科就診，經由醫師診斷確定為思覺失調症，在藥物與心理治療的雙管齊下，小明的症狀逐漸得到控制。他學會分辨現實與幻覺，並透過規律的生活作息與家人的支持，慢慢重返社會。特別是在心理治療中，逐步提升自我覺察能力，能更早察覺自身情緒與行為的變化，進而調整應對方式，尤其家人給予的理解與陪伴，更是小明復元的關鍵要素，這段經歷也讓他明白，精神疾病並非無法面對，關鍵在於正確理解與調適。

南投縣衛生局表示思覺失調症患者會出現4種症狀分類，若有這些症狀應尋求醫師進一步診斷。（南投縣衛生局提供）

縣府衛生局長陳南松指出，思覺失調症的成因涉及遺傳、腦部生理變化以及環境壓力等多重因素，並非出自個人意志薄弱，常見症狀包括聽見不存在的聲音、懷疑他人陷害與監視、言語與思考混亂及社交退縮等。如果發現自己或親友出現類似徵兆，不應輕視或認為只是「想太多」，應立即尋求專業評估與協助，早期治療能顯著提升生活穩定度、自我覺察力與人際適應能力。

陳南松表示，目前治療思覺失調症主要包括藥物治療、心理治療與社會支持。穩定服藥和定期回診能有效控制大部分症狀，而心理治療則有助於提升情緒調節、自我理解與壓力因應能力。此外，家庭的接納與陪伴有助於建立患者的安全感，減少復發風險；而工作機會、社區關懷、就業支持及同儕團體等社會支持系統，也能協助患者重建生活節奏與自我價值，提升復元動力。

陳南松強調，南投縣政府衛生局與縣內醫院合作，於南投市、埔里鎮、竹山鎮、水里鄉、信義鄉、仁愛鄉等衛生所設立精神醫療巡迴門診，提供精神科醫師定期看診服務。此外，南投縣轄內13個鄉鎮市衛生所及南投、竹山兩處社區心理衛生中心，皆提供免費心理諮商服務，並嚴格遵守保密原則，如有任何疑問，可洽詢南投縣社區心理衛生中心：南投區 049-2202662、竹山區 049-2631925。

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