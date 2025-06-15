預立醫療簽署率不到1％ 邱泰源：需精進費用補助

衛福部長邱泰源1表示，預立醫療決定諮商費用補助需持續精進。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕能好好道謝、道歉、道別，不要匆匆的突然離開人世，是許多人生命即將結束前最後的願望，預立醫療決定雖能協助民眾及早做好規劃，避免未來的遺憾，但目前簽署率仍不到1%，高昂的諮商費用使許多民眾卻步，對此為福部長邱泰源表示，相關費用補助還需持續精進。

預立醫療照護諮商（ACP）是在一個人仍具備清楚意識及表達能力的情形下，預先對未來可能失去表達能力時決定醫療照護方式，也是實現醫療人權與病人自主的重要一環，但我國「病人自主權利法」上路多年，迄今預立醫療簽署率僅0.45%。

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邱泰源指出，預立醫療不只是一種生命教育，如果民眾能提早了解其中的內容，對於未來處理相關情況也會有幫助，但提高預立醫療簽署率要從多方面努力，會在有品質、有專業的前提下，從健保調整、各種機會教育努力，提升社會對於預立醫療決定的理解與接受程度。

此外，目前預立醫療簽署前，需要經過團隊諮商，雖健保從今年5月起擴大預立醫療照護諮商費給付對象，但對於不符合給付資格的一般民眾來說，費用動輒數千元起跳，使不少民眾卻步，對此邱泰源表示，相關費用補助還需持續精進。

台大醫院院長吳明賢則認為，我國預立醫療簽署率低，主要還是與大眾的觀念有關，我國的醫療水平極佳，很多人不會想到，即使醫師再怎麼努力、醫療再怎麼進步，總會有面臨死亡的時候，且我國善終教育仍不夠完善，很多人還是傾向於對死亡避而不談，連醫師自己也不見得能開口。

因此，吳明賢認為，希望提高預立醫療簽署率，還是要從正確的知識教育著手，首先要讓民眾清楚理解，預立醫療決定並不是要民眾放棄該有的醫療急救措施，而是走到特定情況下才會啟動，並設有非常嚴謹的條件，尤其在面對末期不可逆的疾病，如癌症、退化性疾病時，有非常重要的作用。

吳明賢也提到，過去接觸預立醫療決定的大多是家庭醫學部或從事安寧緩和的醫師，但後來醫學生只要前來醫院實習，一定會去安寧緩和病房，並清楚理解，當現有科技無能為力的時候，照顧重點將不在是治癒疾病，而是病人本身希望完成的心願、讓家屬能夠接受。

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