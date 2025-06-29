健康網》營養師減重特調！ 「1飲品組合」助代謝飽足感UP

營養師推薦1款特調，有助於提升飽足感、助代謝，適合減重時飲用；情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日，總想喝杯飲料清涼一「夏」！Cofit我的專屬營養師黃意涵在臉書專頁發影片分享，將奇亞籽、綠茶、蘋果醋混合，加上適量的水，有助於提升飽足感、助代謝，適合減重時飲用。

減重時想喝杯飲料解饞嗎？黃意涵推薦1杯特調，喝完後減重更輕鬆。先準備適量水、奇亞籽1茶匙、綠茶200c.c.、蘋果醋15-30c.c.（依個人情況調整），並將所有材料倒入1杯杯子中，即可享用。

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奇亞籽中的水溶性纖維，可增加飽足感。黃意涵分析，奇亞籽的纖維主要為不溶性纖維、黏液質（mucilage），後者在吸水後形成膠狀，具有水溶性纖維的特性，這些纖維有助於降低壞膽固醇（LDL）、延緩消化速度，從而防止餐後血糖快速上升，並增加飽足感。

黃意涵進一步說明，綠茶中的兒茶素有助於增加代謝；至於蘋果醋，則有科學證實，是可以提升飽足感的荷爾蒙、增加胰島素的敏感度、穩定血糖，不過要注意加的量別加太多，以免太酸。

營養師分享1款特調飲料。（圖取自freepik、Cofit我的專屬營養師臉書，健康網合成）

針對蘋果醋，黃意涵引述幾項研究證實。有研究證實，蘋果醋顯著降低空腹血糖與糖化血色素；另1項研究也顯示，每日攝取20毫升蘋果醋，可顯著降低空腹血糖，平均下降約10.16mg/dL；1項研究發現，與安慰劑相比，蘋果醋顯著提高胰島素阻抗者的整體胰島素敏感度，在第2型糖尿病患者中也略有改善，約提升19%。

黃意涵解釋，研究指出，蘋果醋可能透過減緩胃排空，促進飽足感並降低食慾。動物研究顯示，除了減少能量消耗外，乙酸鹽還可能透過調控食慾與飽足感來降低能量攝取。此外，體外與動物體內研究均指出，乙酸鹽可促進腸道內分泌細胞分泌如GLP-1與PYY等來自腸道的飽足激素。

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